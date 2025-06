ARD-DeutschlandTrend: Union vergrößert den Abstand zur AfD

Erwartungen an Schwarz-Rot: Zweifel beim Thema Migration

Die Erwartungen an die Bundesregierung sind derweil gemischt. 55 Prozent trauen Schwarz-Rot zu, die deutsche Wirtschaft wieder zu stärken. 52 Prozent erwarten, dass die Regierung deutsche Interessen in der Welt besser vertritt. Jeweils eine Mehrheit glaubt dagegen nicht, dass die Bundesregierung das Leben in Deutschland sicherer macht sowie die irreguläre Migration wirksam begrenzt und steuert. Nur 37 Prozent der Befragten trauen der Regierung zu, für mehr soziale Sicherheit zu sorgen.

Was die Zufriedenheit unter den Wahlberechtigten angeht, liegt Schwarz-Rot zu Beginn der gemeinsamen Regierungszeit bei einem für die vergangenen Jahrzehnte mittelmäßigen Wert. 40 Prozent sind aktuell mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden oder sehr zufrieden. 51 Prozent zeigen sich weniger oder gar nicht zufrieden. Am zufriedensten sind die Anhänger der beteiligten Parteien – also von Union (82 Prozent) und SPD (60 Prozent). Immerhin 39 Prozent der Grünen-Anhänger sind ebenfalls zufrieden mit der Arbeit der neuen Bundesregierung.

Grafik: Zufriedenheit mit der Bundesregierung im Juni 2025