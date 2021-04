ARD-DeutschlandTrend: Union stürzt ab, Söder Favorit in K-Frage

Stockende Impf-Kampagne und Erklärungs-Chaos

Als Grund für den Einbruch der Union nennt die Umfrage unter einer Stichprobe von knapp 1.500 wahlberechtigten Bundesbürgern das Corona-Krisenmanagement der Regierung: Nur noch jeder Fünfte ist damit zufrieden – ein Minus von 23 Prozentpunkten im Vergleich zum Februar.

Besonders kritisiert wird die Impf-Kampagne, und wie Corona-Schnell- und Selbsttests zum Einsatz kommen. Aber die Regierung kümmere sich auch zu wenig um den Kita- und Schulbetrieb, monieren die Befragten. Außerdem sei die Hilfe für Selbstständige und Betriebe nicht gut.

Viele bemängeln, wie die Politik insgesamt ihre Entscheidungen begründet und erklärt. Zwei von drei Personen haben inzwischen den Überblick verloren, was denn jetzt erlaubt ist und was nicht. Ob die Maskenaffäre und auch das Hin und Her bei der Ruhezeit über Ostern eine Rolle spielt, dass die Union an Zustimmung verliert, wurde nicht abgefragt – es dürfte den Trend aber verstärkt haben.