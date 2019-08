22.08.2019, 18:12 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

ARD-Trend: SPD, AfD in Brandenburg gleichauf - Sachsen-CDU vorne

In zehn Tagen werden in Brandenburg und Sachsen die Landtage neu gewählt. Laut ARD-Vorwahlumfrage herrscht in einem Land Wechselstimmung, im anderen nicht. Die Koalitionsfindung nach der Wahl dürfte sich in beiden Bundesländern schwierig gestalten.