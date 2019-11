ARD-DeutschlandTrend: Merz bei Kanzlerfrage vor Söder

Menschen aus Ostdeutschland fahren deutlich häufiger nach Westdeutschland als umgekehrt: Seit dem Mauerfall 1989 reisten Menschen aus Westdeutschland im Durchschnitt 17-mal privat in die neuen Bundesländer; Berlin ausgenommen. Menschen aus Ostdeutschland wählten den umgekehrten Weg seitdem im Schnitt 68-mal – also viermal so oft. Nur 2 Prozent der Ostdeutschen sind noch nie privat in die alten Bundesländer gereist. Umgekehrt war jeder sechste Westdeutsche (17 Prozent) noch nie privat in den neuen Bundesländern.

Vergleich Bundesrepublik zur DDR

Die heutigen Verhältnisse in Deutschland werden im Vergleich zur früheren DDR in den meisten Bereichen positiv gesehen. Insbesondere die Reisemöglichkeiten bewerten 92 Prozent der Ostdeutschen und 94 Prozent der Westdeutschen heute als besser. Bei der Meinungsfreiheit sind es 69 Prozent der Ostdeutschen und 83 Prozent der Westdeutschen, bei den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 67 Prozent der Ostdeutschen und 78 Prozent der Westdeutschen.

Die heutige Wirtschaft halten 65 Prozent der Ostdeutschen und 80 Prozent der Westdeutschen für besser als die Wirtschaft der DDR. Das Gesundheitssystem sehen 59 Prozent der Westdeutschen im Vergleich zur DDR positiv. Bei den Ostdeutschen sind es 47 Prozent; 37 Prozent der Ostdeutschen finden hingegen, es sei in der DDR besser gewesen.

Drei Viertel sagen: Zusammenhalt war in der DDR besser

Es gibt jedoch auch Felder, in denen die DDR besser bewertet wird, zum Beispiel bei der frühkindlichen Betreuung und beim sozialen Zusammenhalt. 59 Prozent der Ostdeutschen halten die frühkindliche Betreuung in der DDR für besser als in der heutigen Bundesrepublik; auch 44 Prozent der Befragten im Westen stimmen dem zu. Den sozialen Zusammenhalt in der früheren DDR halten drei Viertel der Ostdeutschen (76 Prozent) für besser im Vergleich zu heute; 46 Prozent der Westdeutschen teilen diese Einschätzung.

Unterschiedliche Bewertungen zwischen Ost und West gibt es beim Schulsystem: Die Hälfte der Westdeutschen bewertet das heutige Schulsystem besser als das der DDR, ein Viertel schlechter. In Ostdeutschland hingegen bewerten 63 Prozent der Befragten das heutige Schulsystem als schlechter im Vergleich zur DDR, nur 22 Prozent als besser.

Mangelnde Wertschätzung der DDR-Lebensleistung

Vor allem Menschen im Osten finden, die Lebensleistung der ehemaligen DDR-Bürger werde im wiedervereinigten Deutschland nicht ausreichend wertgeschätzt. 77 Prozent der Ostdeutschen stimmen dieser Aussage zu. Im Westen sind es 49 Prozent; 43 Prozent der Westdeutschen stimmen der Aussage eher nicht zu. Unterschiede gebe es noch heute: Vier von fünf Deutschen meinen, Kultur und Mentalität in Ost und West bleiben 30 Jahre nach dem Mauerfall unterschiedlich; in Ostdeutschland sagen das 83 Prozent, in Westdeutschland 78 Prozent.

Trotzdem: Die Mehrheit der Bürger empfindet sich heute nicht als Ost- oder Westdeutscher. Im Westen fühlen sich 80 Prozent eher als Deutscher, im Osten 59 Prozent. Nur eine Minderheit der Bürger fühlt sich als West- beziehungsweise Ostdeutscher; im Osten 36 Prozent, im Westen 16 Prozent.

Für die Erhebung hat das Meinungsforschungsunternehmen Infratest dimap Anfang der Woche (am Montag und Dienstag) 1.007 Menschen telefonisch befragt. Die statistische Schwankungsbreite wurde mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.