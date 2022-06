ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit für Atomkraft und Maskenpflicht

Angesichts der hohen Energiepreise und der Probleme mit Gasimporten aus Russland findet eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine stärkere Nutzung von Kohle und Atomkraft sinnvoll. Zwei Drittel sind wegen der Coronakrise für eine Maskenpflicht in Innenräumen ab dem Herbst.

Ältere für längere Kohlenutzung – Jüngere dagegen

Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend gaben 56 Prozent der Teilnehmenden an, sie seien dafür, Kohlekraftwerke verstärkt zu nutzen. Eine Mehrheit für diese Position gab es demnach bei Menschen über 50, bei Jüngeren dagegen nicht.

Einen Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke über das bisherige Ausstiegsdatum Ende 2022 hinaus befürworteten 61 Prozent der Umfrageteilnehmer. Unter den Männern waren sogar 67 Prozent dafür, unter den Frauen lediglich 55 Prozent.

Sonntagsfrage: Grüne überholen SPD

Die Grünen haben derweil im Parteien-Ranking die SPD überholt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen auf 23 Prozent, zwei Punkte mehr als bei der vorherigen Erhebung Anfang Juni. Die SPD verliert demnach einen Punkt und kommt auf nur noch 20 Prozent. Auf Platz eins liegt weiter die Union mit 26 Prozent (minus eins).

Es ist den Angaben zufolge das erste Mal seit August 2021 - mitten im Bundestagswahlkampf -, dass die Grünen im "Deutschlandtrend" vor der SPD liegen. Die FDP kommt aktuell wie schon in der vorherigen Erhebung auf acht Prozent. Die AfD liegt bei zwölf Prozent (plus eins), die Linke unverändert bei vier Prozent.

Zwei Drittel für Maskenpflicht in Innenräumen ab Herbst

Zwei von drei Deutschen befürworten eine Maskenpflicht in Innenräumen ab dem Herbst, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Weiter zeigt der Deutschlandtrend, dass sich vor allem alte Menschen eine solche Beschränkung zurückwünschen: 77 Prozent der über 65-Jährigen sind für eine solche Maskenpflicht, aber nur 48 Prozent der 18- bis 34-Jährigen.

Ein Mund-Nasen-Schutz muss derzeit im Alltag vor allem noch in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Beim Einkaufen sowie in Restaurants und Kneipen gilt die Pflicht dagegen nicht mehr. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Donnerstag zu verstehen gegeben, dass er eine Maskenpflicht in Innenräumen ab Herbst für geboten hält. Zwar wolle er nicht über Inhalte des geplanten neuen Infektionsschutzgesetzes spekulieren. Aber das, was derzeit gelte, werde für Herbst und Winter nicht reichen.

Blickt man auf die Parteien-Präferenz, ergibt sich folgendes Bild: Den größten Zuspruch für eine Maskenpflicht gibt es unter den Anhängern der Grünen (82 Prozent) und der SPD (78 Prozent). Unter denen der FDP unterstützen 43 Prozent diese Maßnahme. Den geringsten Zuspruch hat eine Maskenpflicht ab Herbst in Innenräumen unter den AfD-Anhängern (30 Prozent).

Für den ARD-DeutschlandTrend hatte das Meinungsforschungsunternehmen Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1.248 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.