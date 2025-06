ARD-DeutschlandTrend: Kritik an Israels Vorgehen wächst

Zustimmung für Merz-Kritik an Israels Vorgehen

Eine deutliche Mehrheit von 77 Prozent der Befragten findet es richtig, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Israel für das militärische Vorgehen in Gaza zuletzt kritisiert hat. Dass Deutschland im Nahost-Konflikt bedingungslos an der Seite Israels stehen soll, finden lediglich 13 Prozent. Folgendem Satz stimmen nur 36 Prozent zu: "Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte eine größere Verantwortung für den Schutz Israels als andere Länder." 55 Prozent sehen es nicht so.

Dazu passt, dass im ARD-DeutschlandTrend aktuell nur 16 Prozent Israel für einen vertrauenswürdigen Partner halten. Das sind elf Prozentpunkte weniger als im Oktober. Zum Vergleich: Ganz vorne liegt Frankreich mit 83 Prozent, gefolgt von der Ukraine mit 48 Prozent. Weder die USA (18 Prozent) noch Russland (zehn Prozent) betrachten aktuell besonders viele Befragte als Partner, dem Deutschland vertrauen kann. Allerdings wurden in der repräsentativen Erhebung von Infratest dimap auch viele Länder nicht abgefragt, wie Polen oder Italien.