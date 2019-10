ARD-Deutschlandtrend: Klimapaket spaltet die Deutschen

Seehofer beliebter

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine Trendwende hingelegt. Er legt bei den Werten der Politikerbeliebtheit deutlich zu. Im Vergleich zum Vormonat so deutlich wie kein zweiter Politiker (+9). 39 Prozent Zuspruch bedeuten den vierten Platz in der Beliebtheitstabelle. So beliebt war Seehofer seit Juni 2018 nicht mehr. Angeführt wird die Politikertabelle weiterhin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (53 Prozent; -3), Außenminister Heiko Maas (47 Prozent; +4) sowie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (42 Prozent; +4).

Seehofer hatte Italien angeboten, dass Deutschland künftig ein Viertel der aus Seenot geretteten Migranten aufnimmt. Den Vorschlag einer festen Aufnahmequote halten 58 Prozent für richtig, 39 Prozent für falsch.