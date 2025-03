ARD-DeutschlandTrend: Klare Mehrheit für mehr Investitionen

Die Sonntagsfrage: Veränderung nur bei der FDP

"Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre...": Eineinhalb Wochen Wochen nach der realen Bundestagswahl für viele keine erstrebenswerte Vorstellung. Und doch ist die Frage aufschlussreich, weil sie zeigt, wie zufrieden die Bundesbürger mit dem Ausgang der Wahl und der Wirkung ihrer Stimme sind.

Fast alle Bürger würden ihre Stimme - gerundet - wieder genauso abgeben wie am 23. Februar. Die CDU/CSU wäre mit 29 Prozent klar stärkste Kraft, die AfD liegt wieder bei 21 Prozent. Es folgen SPD (16 Prozent), Grüne (12) und Linke (9). Das BSW müsste mit fünf Prozent erneut um den Einzug in den Bundestag bangen. Beunruhigend ist das Ergebnis für die FDP, die offenbar kaum vermisst wird und mit drei Prozent nochmal um 1,3 Punkte weniger Zuspruch erfahren würde als am Wahlsonntag.