ARD-DeutschlandTrend: Keine Mehrheit für deutlich mehr Waffen

Erhöhung des Renteneintrittsalters wird abgelehnt

Über einen anhaltenden Fachkräftemangel klagt Anfang 2023 die Wirtschaft – etwa in der Pflege oder im Handwerk. Um diesem Problem zu begegnen, werden in Deutschland verschiedene Maßnahmen diskutiert. Auch hier wollte der ARD-DeutschlandTrend wissen, wie die Bürgerinnen und Bürger zu ausgewählten Maßnahmen stehen. Eine breite Mehrheit von 91 Prozent sieht die Unternehmen selbst in der Pflicht und spricht sich für eine bessere Bezahlung in den entsprechenden Branchen aus; nur 6 Prozent fänden dies falsch. Auch eine Erleichterung der Einwanderung ausländischer Fachkräfte nach Deutschland würde mit 63 Prozent von einer deutlichen Mehrheit unterstützt; 31 Prozent fänden das falsch. Keine Mehrheit gäbe es derweil für eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters von derzeit 67 Jahren: Neun von zehn Deutschen (90 Prozent) fänden das falsch, nur 8 Prozent richtig.

Unterstützung für Corona-Isolationspflicht bleibt

Eines der Themen der vergangenen Jahre spielt in der Problemwahrnehmung der Deutschen aktuell kaum noch eine Rolle: Corona taucht nicht mehr in den Top 10 der nach Meinung der Deutschen wichtigsten politischen Probleme auf. Nachdem etwa der Virologe Christian Drosten die Pandemie für beendet erklärt hatte, wurde in der deutschen Politik zum Jahreswechsel über die Aufhebung aller noch geltenden Corona-Maßnahmen diskutiert. Dafür jedoch gäbe es in der deutschen Bevölkerung aktuell keine Mehrheit. Zwar sagt mittlerweile mehr als jeder vierte Deutsche (28 Prozent), die Corona-Maßnahmen gingen zu weit (+6 im Vgl. zu August 2022). Eine Mehrheit von 57 Prozent hält sie dagegen weiter für angemessen (+4). Für 12 Prozent gehen sie sogar nicht weit genug (-10).

Dabei gibt es in den Bundesländern inzwischen einen unterschiedlichen Umgang mit Corona. So gilt etwa die Isolationspflicht, wonach sich Infizierte nach einem positiven Test für fünf Tage zu Hause isolieren müssen, in den meisten Bundesländern auch weiterhin. Einige Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg haben diese Pflicht dagegen aufgehoben – und sprechen nur noch eine Empfehlung zur Isolation aus. Eine solche Aufhebung der Isolationspflicht findet eine Mehrheit der Deutschen (59 Prozent) falsch. 37 Prozent halten die Aufhebung hingegen für richtig. Auch wenn die Zustimmung zur Isolationspflicht damit seit Mitte Oktober rückläufig ist (-10), wird sie noch immer von Anhängerinnen und Anhängern fast aller im Bundestag vertretenen Parteien mehrheitlich unterstützt. Einzig unter den AfD-Anhängern ist eine Mehrheit von 61 Prozent für eine Aufhebung der Isolationspflicht, 34 Prozent wollen daran festhalten.

Union bleibt in der Sonntagsfrage vorne

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz wie schon im Dezember auf 18 Prozent. Die Union käme auf 29 Prozent (-1) und wäre damit weiterhin klar stärkste Kraft. Die Grünen würden 19 Prozent erreichen (+1). Die FDP verbessert sich leicht auf 6 Prozent (+1). Die AfD bleibt bei 15 Prozent, die Linke bei 5 Prozent. Auf alle weiteren Parteien entfielen aktuell 8 Prozent (-1). Mit der Arbeit der Bundesregierung ist zum Jahresstart jeder dritte Deutsche (34 Prozent) zufrieden bzw. sehr zufrieden (+4). Eine Mehrheit von 64 Prozent ist damit indes weniger bzw. gar nicht zufrieden (-4). Vor genau einem Jahr sah das noch anders aus: Mit der Arbeit der neuen Regierung waren damals mehr Wahlberechtigte in Deutschland zufrieden (46 Prozent) als unzufrieden (37 Prozent). Die Ampel-Koalition war da gerade seit einem Monat im Amt – und Russland war noch nicht in die Ukraine einmarschiert.