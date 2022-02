ARD-DeutschlandTrend: Deutsche sehen Ampel zunehmend kritisch

Differenzierter Blick auf Maßnahmen im Ukraine-Konflikt

Bislang zeigte sich die Bundesregierung zurückhaltend, was Lieferungen von Waffen aus Deutschland in die Ukraine angeht. Diese Haltung teilt auch eine Mehrheit der Bundesbürger: 71 Prozent hielten solche Waffenlieferungen momentan für falsch, 20 Prozent fänden sie richtig. Größeren Rückhalt fänden derzeit mit 43 Prozent neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Zugleich spricht sich die Hälfte der Bundesbürger (51 Prozent) für ein Angebot von NATO-Sicherheitsgarantien an Russland aus.

So sehr sich die Deutschen offen zeigen für neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland, an dem gemeinsamen Projekt Nordstream 2 möchte eine Mehrheit von 57 Prozent (-3 Punkte im Vergleich zum Januar) festhalten. Dabei findet Nordstream 2 in Ostdeutschland unverändert einen deutlich größeren Rückhalt als im Westen der Republik.

Kritik an Winterspielen in Peking

Das Interesse an den morgen beginnenden 24. Olympischen Winterspielen hält sich bislang in Grenzen: Eine Mehrheit von 80 Prozent gibt an, sich weniger bzw. gar nicht dafür zu interessieren. Nur knapp jeder Fünfte (19 Prozent) interessiert sich sehr stark bzw. stark für die Wintersportwettbewerbe, unter den Jüngeren ist das Interesse etwas weniger ausgeprägt, bei den über 65-Jährigen dagegen etwas stärker.

Dass diese Winterspiele an Peking vergeben wurden, bezeichnen zwei Drittel rückblickend als falsch, 15 Prozent als richtig. Die IOC-Abstimmung darüber fand 2015 statt: Damals setzte sich Peking mit 44:40 Stimmen gegen Almaty in Kasachstan durch. Zuvor hatten sieben andere Kandidaten von einer offiziellen Bewerbung Abstand genommen. In München, der Region Graubünden (Schweiz) sowie dem polnischen Krakau lehnten die Bürgerinnen und Bürger eine Kandidatur als Austragungsort mehrheitlich ab. Oslo (Norwegen), Stockholm (Schweden) und Barcelona (Spanien) zogen sich u.a. aus Kostengründen aus dem Rennen zurück. Zudem entschied sich Lwiw in der Ukraine wegen der damaligen politischen Unruhen im Lande gegen eine Bewerbung.

Mehrheit der Deutschen sieht Olympia jetzt kritischer

Auch die Olympischen Sommerspiele, die vor 14 Jahren ebenfalls in Peking stattgefunden hatten, waren damals von einer Mehrheit der Deutschen (56 Prozent) kritisch gesehen worden, 38 Prozent hielten die Vergabe jedoch damals für richtig. Die Winterspielen im russischen Sotschi wurden 2014 von 57 Prozent der Deutschen kritisch gesehen und von 34 Prozent positiv bewertet.

Gut die Hälfte der Deutschen (52 Prozent) gibt an, dass sich ihre Sicht auf die Olympischen Spiele über die Jahre eher verschlechtert hat. Für vier von zehn Befragten (38 Prozent) haben sich im Verlauf der Jahre keine Änderungen bei der Sicht auf die Spiele ergeben. Bei kaum jemandem hat sich das Bild verbessert (2 Prozent).

Kritik an Austragung in China hat verschiedene Gründe

Die Kritik der Bundesbürger an der diesjährigen Austragung der Winterspiele in China hat verschiedene Gründe: Zwei Drittel (68 Prozent) kritisieren die politischen Verhältnisse vor Ort. 17 Prozent halten die Vergabe an China rückblickend wegen der Umwelteingriffe beim Sportstättenbau, 8 Prozent wegen der dortigen Corona-Regeln für falsch.