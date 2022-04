ARD-DeutschlandTrend: Deutsche bei Ukraine-Politik gespalten

Sanktionen: Ja - Energieboykott: ja, aber

Die deutsche Sanktionspolitik gegenüber Russland gilt bei einem Drittel als angemessen. Die Hälfte pocht dagegen auf einen schärferen Kurs. Zugleich jedoch bleiben die Bundesbürger gegenüber schnellen Boykottschritten bei Öl- und Gas-Importen äußerst zurückhaltend. Einen sofortigen Importstopp von russischen Energieträgern unterstützt nur jeder Fünfte, die Hälfte spricht sich für eine schrittweise Beendigung von russischen Energie-Importen in den kommenden Jahren aus, jeder Fünfte möchte an ihnen sogar grundsätzlich festhalten, darunter doppelt so viele Ost- wie Westdeutsche.

Baerbock und Habeck überzeugen - Scholz fällt ab

Angesichts keineswegs eindeutiger und widerspruchsfreier Vorstellungen der Bürger von einer angemessenen Ukraine-Politik fällt es der Berliner Ampelkoalition momentan schwer, eine Mehrheit der Bevölkerung mit ihren Regierungsleistungen zu überzeugen. Momentan überwiegt die Kritik an ihrer Arbeit. Allerdings kommen die Bündnispartner mit dem aktuellen Krisenkontext unterschiedlich zurande.

Ungewöhnlich ist, dass nicht die Kanzlerpartei, sondern einer der kleineren Koalitionspartner im Bürgerurteil am besten abschneidet. Die Grünen punkten mit ihrer Regierungsarbeit bei vier von zehn Wahlberechtigten, die SPD bei einem guten Drittel, ebenso wie die FDP. Gleichzeitig erzielen die Grünen-Koalitionsspitzen derzeit die größten Sympathien in der Bevölkerung. Während Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Bestwerten die Politikerliste anführen, fällt Olaf Scholz auf den niedrigsten Wert seit Übernahme des Kanzleramts.