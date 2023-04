ARD-DeutschlandTrend: Das Dilemma der Grünen

FDP setzt sich in der Ampel am stärksten durch

Der aktuelle ARD-DeutschlandTrend wollte auch wissen, welche der drei Ampel-Parteien sich in der bisherigen Regierungsarbeit am stärksten durchgesetzt hat. Die FPD wird von 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger genannt und liegt damit an erster Stelle. 26 Prozent der Befragten geben an, dass sich die Grünen in der bisherigen Regierungsarbeit am stärksten durchsetzen. Die SPD liegt mit 21 Prozent an dritter Stelle. 23 Prozent trauen sich bei dieser Frage kein Urteil zu.