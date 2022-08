Arbeitsminister Heil will zurück zur Homeoffice-Pflicht

Zu Hause in der Wohnung oder im Großraumbüro zwischen Kolleginnen und Kollegen - wo gearbeitet wird, kann im Moment jedes Unternehmen selbst bestimmen. Doch das könnte sich im Herbst wieder ändern. Das Bundesarbeitsministerium plant, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten wieder Homeoffice anbieten müssen – aus Schutz vor Corona-Infektionen.

Arbeitsminister Heil will Kontakte in Büros reduzieren

Im Januar 2021 beschloss die Bund-Länder-Konferenz eine Homeoffice-Pflicht. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellte sie damals mit den Worten vor: "Ziel ist es, Kontakte zu reduzieren und mögliche Infektionen zu vermeiden."

Dieses Ziel steht auch jetzt im Vordergrund - anderthalb Jahre später. Im März war die Homeoffice-Pflicht ausgelaufen, jetzt möchte sie das Arbeitsministerium ab Oktober wieder einführen - als Vorsorge für die Zeit, wenn wieder viele Menschen in Innenräumen sind und wir es vielleicht mit einer neuen Virusvariante zu tun haben. Unternehmen sollen dann verpflichtet sein, ein Hygienekonzept zu erstellen. So steht es in einem Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.

Linke fordert zudem kostenlose Test durch die Arbeitgeber

Im Gesetzentwurf enthalten: Die Pflicht, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitsgeber wieder die Arbeit von zu Hause aus anbieten - dabei soll es allerdings Ausnahmen geben. Doch auch wer vor Ort arbeiten muss, soll geschützt werden - zum Beispiel durch ausreichenden Abstand zwischen den Arbeitsplätzen - und zweimal die Woche Corona-Tests für die Mitarbeiter.

Dass Arbeitgeber kostenlose Tests bereitstellen, findet auch Pascal Meiser von den Linken wichtig. Ob darüber hinaus auch die Homeoffice-Pflicht nötig sei - das bleibe abzuwarten: "Ich glaube es kann, wenn man sich die Expertinnen und Experten anhört, niemand genau sagen, wie sich das jetzt über den Winter entwickelt. Also deswegen gut, das vorzubereiten, jetzt auch in die Verbände-Anhörungen zu gehen, die Reaktionen abzuwarten und dann was in der Tasche zu haben."

Arbeitgeberpräsident will auf freiwillige Lösung setzen

Die Reaktionen fallen - wie zu erwarten - unterschiedlich aus. Die Homeoffice-Pflicht sei unangemessen und nicht nachvollziehbar, so Arbeitgeberpräsident Reiner Dulger. Die geänderte Situation durch Impferfolge oder durchgemachte Infektionen müsse Berücksichtigung finden. Er schlägt stattdessen eine freiwillige Homeoffice-Lösung vor.

Deutscher Gewerkschaftsbund begrüßt Vorschlag des Arbeitsministers

Anders sieht das der Deutsche Gewerkschaftsbund. Es sei gut, dass der Arbeitsminister Vorsorge trifft, sagt DGB-Vorsitzende Anja Piel: "Homeoffice ist ein bewährtes Mittel, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen und auch um die Kontakte zu reduzieren. Weil die Beschäftigten ja auch nicht zur Arbeit fahren müssen." Allerdings berge das Arbeiten von zu Hause aus auch Gesundheitsrisiken - deshalb sei es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig, die Arbeitszeiten weiter zu erfassen und nicht dauernd erreichbar zu sein.

Union warnt vor höheren Kosten durch Homeoffice

Angesichts steigender Kosten fürs Heizen, könnte das Arbeiten im Homeoffice auch für viele teuer werden - das befürchtet Stephan Stracke, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. "Wenn jetzt wieder eine Homeoffice-Pflicht eingeführt wird, darf dies für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu keinen Zusatzbelastungen durch die explodierenden Energiekosten führen.“

Er fordert deshalb unter anderem eine weitere Energiepreispauschale - also eine Zahlung an alle Erwerbstätigen. Auch Pascal Meiser von den Linken findet es wichtig zu klären, wer in Zukunft die höheren Heizkosten zahlt - falls viele Arbeitnehmer im Herbst wieder zu Hause am Schreibtisch sitzen, statt mit ihren Kolleginnen im Büro.