Arbeitsminister Heil: Verlängerung von Kurzarbeitergeld möglich

In der Corona-Pandemie sei Kurzarbeit ein entscheidender Baustein gewesen, um Massenentlassungen zu verhindern, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND). Es könne nun ein wichtiges Mittel sein, um die Folgen des Krieges in der Ukraine für den Arbeitsmarkt in Deutschland abzumildern.

Heil könnte bis September verlängern

Unternehmen können die Erleichterungen bei der Kurzarbeit nach derzeitiger Rechtslage noch bis Ende Juni in Anspruch nehmen. Heil sagte, der Bundestag habe ihn ermächtigt, die Regelungen bis September zu verlängern. "Falls nötig, werde ich nicht zögern, eine solche Verordnung auf den Weg zu bringen", kündigte er an.

Firmen können derzeit bereits dann Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten ausfallen. In normalen Zeiten muss es mindestens ein Drittel der Belegschaft sein. Die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld wurde von 24 Monate auf bis zu 28 Monate verlängert.

Alternative Massenarbeitslosigkeit noch teurer

Für Beschäftigte steigt das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Bezugsmonat in zwei Stufen bis auf 80 Prozent des Nettolohns. Normalerweise beträgt das Kurzarbeitergeld 60 Prozent.

Kurzarbeit koste eine Menge Geld, sagte Heil: "Aber es ist gut investiertes Geld, weil die Alternative, die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit zuzulassen, für Staat und Gesellschaft viel teurer wird."