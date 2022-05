Arbeitsminister Heil lehnt Anhebung des Renteneintrittsalters ab

Niedrigzinsen und ein schnell voranschreitender demographischer Wandel stellen das Rentensystem in Deutschland derzeit vor große Schwierigkeiten. Jetzt kommt allerdings noch eine weitere Herausforderung hinzu: Die steigende Inflation. Angesichts derer fordern viele Ökonomen nun, das Renteneintrittsalter hierzulande nach hinten zu verschieben - auf 70 Jahre. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lehnt diesen Vorschlag aber klar ab.

Deutliche Absage für Verlängerung der Lebensarbeitszeit

"Was ich richtig finde, ist der flexible Übergang in den Ruhestand. Das ist vollkommen in Ordnung", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Aber die Vorstellung, dass man im Stahlwerk oder an der Supermarktkasse, als Polizistin oder als Krankenschwester bis 70 arbeiten soll, die können nur Leute haben, die in einer ganz anderen Welt leben." Er halte es für eine "Phantom-Debatte, bis 70 arbeiten zu wollen oder zu sollen", so der Minister. Dies sei eine Diskussion, die "mit der Lebensrealität vieler Menschen in Deutschland nicht zu vereinbaren ist".

Koalitionsvertrag sieht keine Erhöhung des Rentenalters vor

Heil verwies dabei auf die Absprachen im Koalitionsvertrag mit FDP und Grünen. "Wir haben in der Koalition vereinbart, dass wir das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Und daran wird sich nichts ändern", betonte er.

Wirtschaftswissenschaftler mahnen zum Handeln

Zuvor war die Diskussion über eine längere Lebensarbeitszeit neu entbrannt: Ökonomen wie der Leipziger Wirtschaftswissenschaftler Gunther Schnabl sprachen sich für eine deutliche Anhebung des Renteneintrittsalters aus, auch um die Folgen steigender Preise abzufedern. Nach aktueller Rechtslage wird die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben.

FDP bringt Aktienrente wieder ins Spiel

Handlungsbedarf sieht man auch bei den Freien Demokraten. FDP-Parteivize Johannes Vogel hält die Stabilisierung des Rentensystems für eine der größten Aufgaben der kommenden Jahre. Er warnte davor, dass Versäumnisse Deutschland mit enormer Wucht einholen könnten. "Viele andere Probleme lassen sich ja nicht exakt vorhersehen, aber der Finanzierungsdruck, unter den das jetzige umlagefinanzierte Rentensystem gerät, lässt sich recht präzise berechnen - wenn wir nicht gegensteuern", sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir wissen, dass dies die letzte Legislaturperiode ist, bevor die Baby-Boomer anfangen, in Rente zu gehen. Und deshalb muss das auch die Legislaturperiode sein, in der wir endlich die Tür öffnen zu einem Rentensystem, das für alle Generationen stabil ist", forderte Vogel. Geplant sei der Einstieg in den Aufbau eines zweiten kapitalgedeckten Standbeins der gesetzlichen Rente: der Aktienrente. Außerdem müsse Deutschland das Thema Einwanderung von Fachkräften angehen.