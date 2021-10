Arbeitnehmerflügel der Union: "Bild einer Abbruchkolonne"

So kann es auf keinen Fall weitergehen in der Union: Davon zeigt sich Dennis Radtke, der Vizechef des CDU-Arbeitnehmerflügels, überzeugt, und dürfte damit sehr vielen seiner Parteifreunde aus der Seele sprechen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er: "Die Art und Weise, wie einige in der Union in den letzten Tagen im Stil einer Generalabrechnung diskutiert haben, dürfen wir nicht fortsetzen."

Die Union habe zuletzt in der Öffentlichkeit eher "das Bild einer Abbruchkolonne" abgegeben als das Bild einer Partei, die Lust auf Zukunftsgestaltung hat, so Radtke. Eine Personaldebatte hält der CDU-Mann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht für angezeigt. Davor müsse man klären, "was schief gelaufen ist und wie wir uns inhaltlich aufstellen".

"Viele, die jetzt mit den Hufen scharren"

Ganz anders sieht das Radtkes Parteifreund Wolfgang Bosbach. Er legt Parteichef Armin Laschet öffentlich nahe, sein Amt freizumachen, für einen "Generationswechsel". Es wäre ein gutes Zeichen, wenn Laschet diesen Generationswechsel in der CDU "moderieren" würde, sagte Bosbach. Dabei gehe es auch um "Würde und Achtung für Armin Laschet selber": "Das sind wir Armin Laschet schuldig, dass wir anständig mit ihm umgehen." Mit Blick auf potenzielle Nachfolge-Kandidaten betonte Bosbach: "Es gibt viele, die jetzt mit den Hufen scharren."

Online-Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion

Die Personaldebatte wird immer offener ausgetragen. Ebenso wie die Frage, ob CDU und CSU überhaupt noch dafür kämpfen sollen, bei der Regierungsbildung mitzumischen. Mit Spannung wird deshalb eine Online-Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion am Nachmittag erwartet.

CSU-Chef Markus Söder hat bereits von einer "De facto-Absage an Jamaika" durch Grüne und FDP gesprochen. Florian Hahn, stellvertretender CSU-Generalsekretär, bekräftigte diese Sicht am Abend: Bei "jetzt red i" im BR-Fernsehen machte er deutlich, dass er die Union schon in der Opposition sieht. "Nach 16 Jahren voller Kompromisse in der Regierung" biete das auch Chancen, betonte Hahn. So könne die CSU mit ihren Kernthemen "ein Stück weit sichtbarer" werden.

FDP übt scharfe Kritik an CSU

Laschet freilich wird nicht müde zu betonen, die Union stehe für eine Koalition mit Grünen und FDP bereit. Eine Haltung, die FDP-Chef Christian Lindner am Abend in den ARD-"Tagesthemen" ausdrücklich gelobt hat - mit Seitenhieb gegen den CSU-Chef: Jamaika sei für ihn unverändert eine "tragfähige Option", deshalb bedauere er auch die Aussage von Söder, sagte Lindner.

Noch deutlicher hatte das zuvor der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle auf Twitter ausgedrückt: "Ohne die permanenten CSU-Blutgrätschen gegen Armin Laschet könnten wir morgen Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition beginnen."