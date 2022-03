Arbeitgeberverbände: "Kurzarbeit keine Dauerlösung in der Krise"

Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind nach Corona für viele Firmen und ihre Beschäftigten eine Herausforderung. Die Produktion ist zum Stillstand gekommen, einige beantragen Kurzarbeit. Die Voraussetzungen dafür wurden in der Pandemie erleichtert und die besonderen Regelungen jetzt bis Ende Juni verlängert.

Den Zugang zur Kurzarbeit in der Pandemie zu erleichtern, sei eine gute Entscheidung gewesen. "Es darf nur kein Dauerkriseninstrument sein, es darf nicht auf Dauer so teuer und so bürokratisch daherkommen wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt", sagt der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, Steffen Kampeter, im BR24 Interview der Woche. Der Ukraine-Krieg werde weiter eine Herausforderung sein, aber da gebe es auch andere Hilfen und Stützungsmaßnahmen.

Kassen der Bundesagentur für Arbeit sind leer

Da die Kassen der Bundesagentur für Arbeit leer sind, sollte nach Kampeters Ansicht der Nürnberger Behörde auch in diesem Jahr ein Zuschuss und nicht nur ein Darlehen gewährt werden. Ansonsten würden höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung drohen, so Kampeter.

Gar nicht zufrieden sind die Arbeitgeberverbände mit dem Vorhaben der Regierung, den gesetzlichen Mindestlohn einmalig auf zwölf Euro die Stunde anzuheben. Dass dadurch viele Arbeitsplätze verloren gehen, fürchtet Kampeter nicht. Wörtlich sagte er dazu: "Ich glaube allerdings, dass die Lust auf Tarifverträge geringer wird, wenn der Staat alles regelt."

Unterstützung von Klage gegen höheren Mindestlohn?

Die Tarifvertragsautonomie und die Tätigkeit von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden sei ja auch im Grundgesetz verankert. Ob die Arbeitgeberbände in Karlsruhe deswegen eine Klage gegen den höheren Mindestlohn unterstützen, sei noch nicht entschieden, so Kampeter.

