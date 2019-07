Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, hat der IG Metall mit einem Ende des Flächentarifvertrags in der Metall- und Elektroindustrie gedroht. "Wenn alle Unternehmen die Tarifbindung verlassen, kann die Gewerkschaft zusehen, wie sie sich im Häuserkampf durchschlägt", sagte Dulger der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag. Durch den Flächentarifvertrag werden seit Jahrzehnten die Arbeitsbedingungen von 1,9 Millionen Beschäftigten der Branche geregelt.

Immer mehr Betriebe verlassen den Arbeitgeberverband Gesamtmetall

Es gibt in der Metall- und Elektroindustrie seit längerem Klagen, dass die IG Metall viele Betriebe überfordere: Die Gewerkschaft setze zu hohe Löhne und zu viel Freizeit durch. Dulger sagte der SZ, dies führe zu immer mehr Austritten aus seinem Verband.

Forderung: Tagesstreiks nur noch nach einer Schlichtung

Der Arbeitgebervertreter forderte unter anderem, dass sogenannte "Tagesstreiks" künftig nur noch nach einer gescheiterten Schlichtung erlaubt sein dürfen. Bei der Tarifrunde im vergangenen Jahr hätten diese von der Gewerkschaft erstmals ausgerufenen 24-Stunden-Streiks insgesamt drei Millionen Arbeitsstunden gekostet, "dreimal so viele wie die Jahre davor".

Wie sich die Streikfrequenz in diesem Jahr entwickelt, ist noch nicht abzusehen. Allerdings sorgt nicht nur die Insolvenz des TV-Herstellers Loewe für schlechte Stimmung in der Branche. In etlichen Unternehmen werden wie bei Kathrein und Osram Verkaufspläne realisiert oder Konflikte um Standortschließungen und Entlassungen ausgetragen - zuletzt bei Schaeffler, Premium Aerotec, Fujitsu, Atos und Kennametal

Dulger: Kampfparität ist für ausgewogene Tarifergebnisse notwendig

Dulger beklagte, die Arbeitgeber könnten sich gegen Tagesstreiks bisher "gar nicht" wehren. Der Gesamtmetallpräsident hob zudem hervor, beide Tarifparteien müssten ein Interesse an ausgewogenen Tarifergebnissen haben. "Dafür ist Kampfparität im Arbeitskampf wichtig." Der Gewerkschaft warf er vor, mit ihrer Streiktaktik genau diejenigen Unternehmen zu verprellen, die am System des Flächentarifvertrags festhalten wollten.