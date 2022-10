Appell von Steinmeier: Klimaschutz trotz Krieg nicht aufschieben

Trotz der Belastungen durch den russischen Krieg gegen die Ukraine hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen zu Anstrengungen beim Klimaschutz aufgerufen. "Jetzt erst recht" müsse die Devise sein, forderte Steinmeier bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises am Sonntag in Magdeburg . "Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kampf gegen den Klimawandel auf der politischen Tagesordnung ganz nach unten rutscht, dass der Umwelt- und Klimaschutz angesichts des Krieges auf unbestimmte Zeit verschoben wird", fügte der Bundespräsident hinzu.

Steinmeier: Jeder kann Beitrag dazu leisten

Weiter sagte er laut Manuskript, dass jeder dazu Beiträge leisten könne - "allein oder mit anderen, im Alltag, im Ehrenamt oder im Beruf". Umwelt- und Klimaschutz müsse "keine moralinsaure, schwermütige, freudlose Angelegenheit sein".

Deutscher Umweltpreis für Ingenieur-Duo

Der Deutsche Umweltpreis, der heuer zum 30. Mal verliehen wurde, geht in diesem Jahr an das Ingenieur-Duo Friedrich Mewis und Dirk Lehmann sowie an den Biologen Christof Schenck, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mitteilte. Die Auszeichnung ist mit 500.000 Euro dotiert. Einen mit 20.000 Euro verbundenen Ehrenpreis erhielten zu gleichen Teilen die frühere Jugendsprecherin des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND), Myriam Rapior, und die Ex-Vorsitzende des Bunds Deutscher Landjugend (BDL), Kathrin Muus.

Energieverbrauch großer Schiffe um zehn Prozent gesenkt

Mewis und Lehmann entwickelten den Angaben zufolge eine Vorrichtung, die den Energieverbrauch großer Schiffe um bis zu zehn Prozent senkt. Seit 2008 seien dadurch bislang rund zwölf Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Das entspreche dem jährlichen CO2-Ausstoß der Stadt Hamburg.

Fonds finanziert Schutzkonzepte für Nationalparks

Schenck ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und gründete laut der Stiftung einen Fonds, der die Basis-Finanzierung für große Nationalparks sicherstellen soll. Das betreffe vor allem die tropischen Regenwälder.

Ukraine-Krieg: Steinmeier appelliert an Gesellschaft

Wenige Tage nach seinem Besuch in Kiew nutzte Steinmeier die Rede bei der Preisverleihung außerdem für ein erneutes Bekenntnis zu den Menschen in der Ukraine. "Dieser Krieg ist ein Verbrechen, das Russland an den Ukrainerinnen und Ukrainern begeht." Der Krieg stelle auch "unser Land und unsere Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen". Es müsse jetzt gelingen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun - "und möglichst nichts davon halbherzig", so der Bundespräsident.

Mit Material von KNA