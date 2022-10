AOK: Erneut mehr Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankung

Während der Corona-Pandemie haben sich mehr Menschen wegen psychischer Erkrankungen krankschreiben lassen. Laut der AOK Bayern sind von Januar bis Juli 2022 die Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen sowohl häufiger als auch länger geworden - um jeweils rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dazu zählen etwa Depressionen, Angststörungen oder Burnout-Syndrome. Am 10. Oktober ist der Welttag der seelischen Gesundheit.

Ein Grund: Verdichtung der Arbeitsprozesse

Damit setzt sich der Trend aus dem Vorjahren fort: Zwischen 2010 und 2021 haben psychische Erkrankungen und die daraus resultierenden Fehltage in Bayern um rund 36 Prozent zugenommen, so die AOK Bayern. Die genauen Ursachen seien zwar nicht bekannt, vermutlich seien dafür aber Veränderungen im Berufsleben, wie etwa die Verdichtung von Prozessen, dafür verantwortlich, so Simone Helbig, Leiterin der Betrieblichen Gesundheitsförderung bei der AOK Bayern.

Digitalisierung erschwert "Abschalten"

Auch die Digitalisierung in der Arbeitswelt könnte ein Auslöser sein. Smartphone und Laptop böten zwar neue Freiheiten, erschwerten aber das "Abschalten" und eine klare Trennung zwischen Privatleben und Beruf. AOK-Fachleute hätten daher im vergangenen Jahr mit 1.500 Unternehmen zusammengearbeitet, um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern. Sie hätten etwa betriebliche Prozesse analysiert oder bei psychischen Gefährdungsbeurteilungen beraten.

(Mit Material von epd)