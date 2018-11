Anwältin fordert Freispruch für deutsch-kurdische Sängerin

Zum Prozessbeginn gegen die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei inhaftierte deutsch-kurdische Sängerin Hozan Cane fordert ihre Anwältin einen Freispruch. Sie werde am Mittwoch vor dem Gericht im westtürkischen Edirne sowohl die Entlassung ihrer Mandantin aus der Untersuchungshaft als auch Freispruch beantragen, sagte Verteidigerin Newroz Akalin der Deutschen Presse-Agentur. Prozessauftakt ist um 12.00 Uhr MEZ.

Cane hatte Wahlkampfveranstaltung der HDP unterstützt

Cane wird unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Sie war Ende Juni - kurz vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei - in Edirne festgenommen worden. Die Sängerin ist in Istanbul inhaftiert. Cane hatte in Edirne eine Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unterstützt.

Laut Canes Familie werden ihr Fotos zur Last gelegt, auf denen sie mit Kämpfern der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien zu sehen ist. Diese stammen nach Angaben ihrer Familie aber von den Dreharbeiten zu ihrem Film über die Verfolgung der Jesiden durch die IS-Miliz im irakischen Sindschar-Gebirge. Die Türkei betrachtet die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur PKK als Terrororganisation und geht in Syrien militärisch gegen sie vor.

Fünf deutsche Staatsbürger immer noch wegen Terrorverdacht in U-Haft

In der Türkei sind noch immer fünf deutsche Staatsbürger unter Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Das Auswärtige Amt spricht von Inhaftierungen aus "politischen Gründen". Darunter ist auch der Kölner Adil Demirci, dessen Prozess am kommenden Dienstag in Istanbul beginnt.

Mehrere Deutsche verurteilt

In den vergangenen Monaten gab es auch Urteile gegen Deutsche wegen Verbindungen zu Terrororganisationen. Erst Ende Oktober wurde der 29-jährige Gießener Patrick K. wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu mehr als sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist im osttürkischen Elazig inhaftiert. Der Hamburger Ilhami A. wurde Ende September wegen über Facebook verbreiteter Terrorpropaganda für die PKK zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, muss der 46-Jährige die Strafe zunächst nicht antreten. Er darf aber nicht ausreisen.