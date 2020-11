vor etwa einer Stunde

Antony Blinken soll US-Außenminister werden

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die ersten Kandidaten für Schlüsselposten in seiner künftigen Regierung benannt. So soll der erfahrene Diplomat Antony Blinken Außenminister werden. In Bidens Aufgebot ist auch eine echte Überraschung dabei.