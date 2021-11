Antje Vollmer zu Klimakonferenz: "Glas etwas mehr als halb voll"

Antje Vollmer ist eine Ur-Grüne, gehörte der ersten Bundestagsfraktion der Grünen an. Ihre Stimme wird bis heute in der Partei gehört. Wie wertet die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin die Abschlusserklärung der Klimakonferenz COP26?

Die 78-jährige äußerte sich am BR "Sonntags-Stammtisch" vorsichtig optimistisch: "Der Vorteil ist einmal, dass der Kohleausstieg definiert worden ist. Der zweite ist der Druck, der von solchen Versammlungen ausgeht: Der ist wirklich enorm – auch medial." Auch die Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen zum Klimaschutz ab dem kommenden Jahr befürwortete sie. Insgesamt sei das Glas etwas mehr als halb voll. Dem stimmte die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch zu: Sie habe im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass man so viel erreiche.

Schauspieler Tonkel glaubt nicht an die Beschlüsse

Vollmer kritisierte allerdings, dass die Verursacherfrage nicht ausreichend diskutiert werde: "Was kriegen die Entwicklungsländer, die die ganze Misere ja nicht verursacht haben, als Ausgleich?“ Zudem befürchtete sie, dass Ausgleichszahlungen an Entwicklungsländer als Investitionen vor allem in europäische Technologien zurückfließen werden.

Ein eher negatives Fazit der Beschlüsse der Klimakonferenz zog Schauspieler Jürgen Tonkel: "Ich glaube nicht an die Beschlüsse von Glasgow. Es gibt ja jetzt schon Länder, die angekündigt haben, dass sie einfach weitermachen wollen, wie beispielsweise Australien."

Kein Aus für den Verbrennungsmotor

Der Verkehrswissenschaftler Professor Klaus Bogenberger zeigte sich enttäuscht darüber, dass sich Deutschland und andere wichtige Industrienationen auf dem Gipfel nicht für eine Selbstverpflichtung zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor entscheiden konnten. Nur 31 Länder unterzeichneten eine entsprechende Selbstverpflichtung. Bogenberger sprach von einer "verpassten Chance": "Wir schädigen uns damit selbst als Technologiestandort."

Der Inhaber des Lehrstuhls für Verkehrstechnik an der TU München befürchtet, dass Firmen wie Tesla auf Jahre hinsichtlich ihrer Innovationen nicht mehr einholbar seien. Er vermutet einen starken Einfluss der Automobil-Lobby hinter dieser Entscheidung und hätte sich an dieser Stelle mehr politischen Mut gewünscht. Auch Antje Vollmer sagte in diesem Zusammenhang, dass die Automobil-Lobby in Deutschland einen enormen Einfluss ausübe. Als Beleg hierfür sah sie auch das gescheiterte Tempolimit.

Verpasst die Automobilbranche die Zukunft?

Jürgen Tonkel bezeichnete das Nicht-Unterzeichnen der Selbstverpflichtung als "katastrophales Signal". Der Schauspieler, der seit 35 Jahren Mitglied bei Greenpeace ist, zeigte sich verärgert, dass die deutschen Autobauer mit ihrer derzeitigen Haltung "komplett die Zukunft" verpassen – auch im wirtschaftlichen Sinne. Die deutsche Automobilinindustrie sei "bräsig".

Tonkel sprach sich explizit für Wasserstoff als zukunftsträchtige Energiequelle aus. Technologien wie diese würden aus seinen Augen zu "stiefmütterlich" behandelt.