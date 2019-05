Antisemitismus-Warnung: "Juden sind potenziell gefährdet"

"Es ist seit längerem eine Tatsache, dass Juden in einigen Großstädten potenziell einer Gefährdung ausgesetzt sind, wenn sie als Juden zu erkennen sind", sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Nachrichtenagentur dpa. Er habe darauf bereits vor zwei Jahren hingewiesen. Die Aussage fällt zusammen mit Äußerungen des Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, der Juden davor warnte, überall in Deutschland eine Kippa zu tragen.

Dass die von Klein angestoßene Debatte um Antisemitismus in Deutschland auch auf höchster politischer Ebene Aufmerksamkeit erfahre, sei begrüßenswert, so Schuster. Die Bekämpfung von Antisemitismus müsse sich die ganze Gesellschaft zu eigen machen. "Es ist höchste Zeit", sagte er.

Aggressives politisches Klima

Der Zentralrat der Juden prangerte zudem in der "Welt am Sonntag" die wachsende Zahl antisemitischer Bedrohungen und Gewalttaten in Deutschland an. "Insgesamt neige ich nicht zum Dramatisieren, doch die Lage hat sich insgesamt wirklich verschlechtert", sagte Schuster. Der Verbandspräsident sprach von einem aggressiven politischen Klima, das sich auf die Juden im Land auswirke. "Wir fühlen uns von den Sicherheitsbehörden zwar ausreichend geschützt, aber es wird Zeit, dass sich in der Gesellschaft der Wind dreht."

Die Statistik bestätigt die Sorge des Zentralrats der Juden: 2018 war die Zahl antisemitischer Straftaten stark angestiegen. Der aktuelle Jahresbericht zur politisch motivierten Kriminalität wies eine Zunahme von antisemitischen Straftaten von 19,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Waren es 2017 noch 1504 Straftaten, steigerten sich die Fälle ein Jahr später auf 1799.