Antisemitismus-Vorwurf von Gil Ofarim: Hotel forscht selber nach

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Mitarbeiter eines Leipziger Hotels will der Betrieb eigenständige Nachforschungen anstellen. Hotelmanager Andreas Hachmeister nimmt die Vorwürfe des Sängers Gil Ofarim offensichtlich sehr ernst. Er sagte der "Leipziger Volkszeitung", das Hotel habe begonnen, alle Gäste, die Zeugen des Vorfalls gewesen sein könnten, zu befragen.

"Wir haben aber inzwischen auch alle Gäste kontaktiert, die in der Schlange hinter Herrn Ofarim standen und etwas von dem Vorfall mitbekommen haben müssten." Andreas Hachmeister, Hotelmanager

Westin Leipzig will Aussagen von Zeugen veröffentlichen

Was bei den Befragungen herauskommt, will Hachmeister nach eigenen Worten in den nächsten Tagen öffentlich machen - auch die Aussage eines Gastes, der sich offenbar von sich aus an die Hotelleitung gewandt und betont hat, es stimme alles nicht, was in Ofarims Instagram-Video zu hören ist.

Darin hatte der Künstler geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter am Montagabend aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter wiederum schilderte den Vorfall anders und erstattete laut Polizei seinerseits Anzeige - wegen Verleumdung. Ofarim ist der Sohn des israelischen Musikers Abi Ofarim (1937-2018) und in Deutschland aufgewachsen.

Jüdischen Studierendenunion beklagt weit verbreiteten Judenhass

Noch ist der Vorfall, der inzwischen auch die Justiz beschäftigt, nicht aufgeklärt. Er bringt aber ans Licht, was viele Jüdinnen und Juden seit langem empfinden: Der Vorfall im Westin Hotel Leipzig habe erneut gezeigt, wie verbreitet Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Milieus sei, betonte die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion, Anna Staroselski, gegenüber der "Rheinischen Post".

Juden in Deutschland erlebten Judenhass in der Schule, an der Uni, in der U-Bahn oder auf der Straße, erklärte Staroselski. In den letzten Jahren hätten antisemitische Taten und Äußerungen zugenommen. Das habe sich etwa bei den Corona-Demonstrationen gezeigt.

Europa-Staatsminister fordert mehr Einsatz gegen Antisemitismus

Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, nimmt den Vorfall um Ofarim zum Anlass, um mehr Engagement gegen Antisemitismus einzufordern. Bei einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend in Berlin sagte Roth, im Kampf gegen Judenfeindschaft habe Deutschland lange "die Nase nach oben getragen".

Laut Roth ist der Nationalismus hierzulande mittlerweile auch in die Parlamente gelangt. Antisemitismus sei längst "Teil der gesellschaftlichen Mitte" geworden . Das habe man jetzt auch in Leipzig sehen müssen, so Roth.