Antisemitismus-Vorwürfe nach Palästinenser-Demo

Polizeigewerkschaft: "Ein Bild der Schande"

Im Rahmen der Ermittlungen werde Videomaterial ausgewertet, teilte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage mit. Ihren Angaben zufolge hatten am Samstag in Berlin in den Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln rund 500 Menschen in Solidarität mit den Palästinensern und gegen Israel demonstriert. Dabei seien 250 Polizeibeamte im Einsatz gewesen, darunter auch Dolmetscher.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, nannte die Demonstration "ein Bild der Schande". Antisemitismus müsse in Deutschland mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden.

Demonstranten "spucken in den Brunnen, aus dem sie trinken"

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, verurteilte mit scharfen Worten die Demonstranten. Sie missbrauchten Deutschlands Freiheiten und riefen ohne Hemmung zur Vernichtung Israels und der Juden auf, erklärte er am Sonntagabend auf Twitter.

Prosor warf den Demonstranten überdies vor, die demokratischen Werte in Deutschland zu missachten. Sie überschritten nicht nur jede rote Linie, sondern "spucken auch in den Brunnen, aus dem sie trinken".

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, ein Verbot des israelfeindlichen Netzwerks "Samidoun" zu prüfen. Die Organisation habe sich sichtbar an der Mobilisierung für die Demonstration beteiligt.

RIAS: Antisemitische Hetze auch in Bayern

Der vom bayerischen Sozialministerium unterstützte Verein RIAS hat in seinem vor kurzem vorgestellten Jahresbericht antisemitische Vorfälle in Bayern dokumentiert. Die Zahl der Versammlungen, auf denen antisemitische Inhalte präsentiert wurden, ist demnach stark angestiegen: von 119 im Jahr 2021 auf 161 im Jahr 2022.

Besonders gravierend nennt der Bericht das Geschehen in der Silvesternacht zum 1. Januar 2023. Damals soll ein Täter versucht haben, die ehemalige Synagoge im oberfränkischen Ermreuth in Brand zu setzen. Das sei der erste Fall extremer Gewalt, der seit 2019 bekannt geworden sei, heißt es im RIAS-Jahresbericht.

Mit Informationen von epd.