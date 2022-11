Antisemitismus im Internet - wer stoppt den Hass?

Für die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer von der Fraktion Renew Europe, ist es ein "katastrophales Ergebnis". Gemeinsam mit acht weiteren EU-Abgeordneten und einem Abgeordneten des kanadischen Parlaments hat sie einen Test durchgeführt. Löschen Betreiber Sozialer Medien Hassnachrichten wirklich mehrheitlich innerhalb von 24 Stunden, wenn Posts gemeldet werden - so wie sie es eigentlich in einem "Code of Conduct" mit der Europäischen Union vereinbart haben?

Löschung von Antisemitismus im Netz? Ergebnis schockiert

Das Ergebnis ist nicht nur für Beer ernüchternd. "Nur drei von 125 gemeldeten Beiträgen wurden gelöscht. Das heißt, wir sind nicht mal bei drei Prozent. Das zeigt, hier muss ganz dringend gehandelt werden." Sie wolle das Ergebnis mit den Plattformen diskutieren, sagte sie im Interview mit der ZEIT und dem ARD-Politikmagazin report München. "Die Regeln, die bei uns auf der Straße, die bei uns in der Offline-Welt gelten, die werden auch im Internet durchgesetzt."

Eigentlich haben die Plattformen YouTube, Twitter und Facebook sich innerhalb der EU dazu verpflichtet, illegale Inhalte innerhalb von 24 Stunden mehrheitlich aus dem Netz zu entfernen, wenn Nutzer diese bei ihnen melden. Seit Langem gibt es Zweifel daran, ob sie dies wirklich tun. Deshalb hatten die Parlamentarier den Versuch gestartet. Am 25. Oktober hatten sie insgesamt 125 antisemitische Inhalte gemeldet - auf den Wegen, die die Plattformen dafür vorsehen. Die Posts, Tweets und Videos hatte ihnen zuvor die Nichtregierungsorganisation "The Online Hate Task Force" zur Verfügung gestellt.

Zum Artikel: "Zentralrat der Juden erwartet mehr Antisemitismus in Krisenzeit"

Trotz Meldung: Hass-Inhalte nach 24 Stunden noch online

Von 50 antisemitischen Inhalten auf Facebook, 41 auf Twitter und 34 auf YouTube löschte jede der Plattformen je einen innerhalb der gesetzten Frist von 24 Stunden.

Auch der schwedische Europaabgeordnete David Lega von der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) zeigte sich alarmiert, dass nach Ablauf des Versuchs über 97 Prozent der Inhalte noch online waren: "Das sind antisemitische Texte, Lügen und Bilder, die Juden in einer absolut schrecklichen Weise verunglimpfen." Er wolle die Plattformen kontaktieren, damit schnelle Löschvorgänge gemeinsam besprochen werden könnten.

Frédérique Riess, belgische Europaparlamentarierin der Fraktion Renew Europe fordert, was im realen Leben verboten sei, solle auch nicht online sein. Dass Listen mit Juden und Holocaust-Verleugnung nach Meldung an die Plattformen in der Stichprobe online blieben, schockiert sie. Alle müssten etwas gegen den antisemitischen Hass auf den Plattformen unternehmen, so Riess: "Wenn man nicht reagiert, das bedeutet, es zu akzeptieren. Das darf man nicht. Wir müssen etwas unternehmen."

Schnellere Löschung gefordert

Auch der Europaabgeordnete Dietmar Köster, Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, hält das Ergebnis nach 24 Stunden für sehr bedenklich: "Wir haben fünf klare, eindeutige Fälle von Antisemitismus identifiziert. Diese Fälle haben wir Facebook gemeldet. Es gibt keine Reaktion darauf. Diese antisemitischen Äußerungen sind nicht gelöscht worden, damit verstoßen diese Plattformen, Facebook vor allen Dingen, gegen ihre eigenen Grundsätze, aber auch vor allen Dingen gegen die gesetzlichen Verpflichtungen." Die Äußerungen stellten eine Bedrohung für Jüdinnen und Juden dar. Die Plattformen würden ihrer Verantwortung nicht gerecht: "Das können wir nicht akzeptieren", so Dietmar Köster.

Von den 15 durch den Europarlamentarier Charles Görens von der Fraktion Renew Europe gemeldeten antisemitischen Inhalten wurde nicht ein einziger gelöscht: "Das ist sehr ernüchternd! Ich bin ziemlich enttäuscht, ich hatte mir mehr erwartet." Goerens besorgt insbesondere der Antisemitismus, der nicht explizit benannt wird, sondern suggeriert würde, ein Video etwa, in dem ein Pizza Bäcker bestreitet, man könne sechs Millionen Pizzen backen, sei eigentlich eine Holocaustverleugnung.

Antisemitische Anspielungen

Chan-jo Jun ist Rechtsanwalt und Experte für Hass in Sozialen Medien in Würzburg. Die Selbstverpflichtung der Plattformen, die diese mit der EU vereinbart haben, hält er für nicht ausreichend: "Es hat nicht mal dafür ausgereicht, dass die Plattformbetreiber diejenigen Inhalte entfernen, die eindeutig rechtswidrig sind, geschweige denn die Sachen, die schädlich für die Gesellschaft sind."

Meta sieht Verbesserungsbedarf

Eine Sprecherin des Facebook-Mutterkonzerns Meta verweist ganz grundsätzlich auf eine Untersuchung der EU-Kommission aus dem Jahr 2021, in deren Rahmen mehr als 60 Prozent der gemeldeten Inhalte gelöscht worden seien. Auf die konkreten Inhalte, die die Parlamentarier gemeldet hatten, geht die Sprecherin nicht ein.

Stattdessen erklärt sie: "Hass-Rede ist inakzeptabel und wir investieren umfangreich in Teams und Technologien, um solche Inhalte zu erkennen und zu entfernen, bevor sie von Menschen gesehen werden. Wir wissen, dass wir hierbei noch Arbeit vor uns haben." Erst nach der Anfrage der Wochenzeitung DIE ZEIT und des ARD-Politikmagazins report München löscht Facebook einige der gemeldeten Posts. Von Twitter und YouTube bzw. Google erhielten die Reporter keine Antworten auf ihre Anfrage.