Antisemitismus-Beauftragter warnt Juden vor Tragen der Kippa

Schulungen für Polizisten, Lehrer, Juristen

Klein forderte angesichts des starken Anstiegs antisemitischer Straftaten in Deutschland Schulungen für Polizisten und andere Beamte. Es gebe "viel Unsicherheit bei Polizisten und bei Behördenmitarbeitern im Umgang mit Antisemitismus", erklärte er. Viele wüssten nicht, "was erlaubt ist und was nicht".

Es gebe eine klare Definition von Antisemitismus, und die müsse in den Polizeischulen gelehrt werden. "Genauso gehört sie in die Ausbildung der Lehrer und Juristen", sagte der Antisemitismus-Beauftragte.

Ich höre, dass manche Lehrer es auf dem Schulhof dulden, dass das Wort 'Jude' als Schimpfwort verwendet wird. Viele Lehrer können damit nicht umgehen." Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung

Antisemitische Straftaten nehmen zu

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass antisemitische Straftaten in Deutschland stark zugenommen haben. Laut Bundeskriminalamt stieg die Zahl entsprechender Straftaten 2018 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent auf 1.800 Fälle an.