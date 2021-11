Antisemitische Hetze im Netz wird kaum gelöscht

Es ist der 9. November um 11 Uhr, als die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer, von der Fraktion Renew Europe über den von Facebook vorgesehenen Beschwerdeweg antisemitische und volksverhetzende Posts meldet. Alle drei der von ihr gemeldeten Inhalte hätten gemein, dass sie "zutiefst verstörend und verabscheuungswürdig seien, offenkundige Fake-News, die auf brutalste Weise antisemitische Hetze und Hass schüren und ungestört im Netz als antisemitische Brandbeschleuniger schlummern", so Nicola Beer im Interview mit dem ARD-Politikmagazin report München.

30 Posts gemeldet - 3 davon gelöscht

Dietmar Köster, von der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, der ebenfalls am Test teilnahm, hat 30 Posts an Facebook gemeldet. Nur drei davon sind jetzt offline. Er zeigt sich ebenfalls entsetzt, "wie einfach antisemitisches Gedankengut auf den sozialen Plattformen gepostet und geteilt werden kann".

EU-Abgeordnete melden Hasskommentare - fast nichts passiert

Wie schwer es ist, antisemitische Posts und Tweets tatsächlich löschen zu lassen, das haben auf Initiative des Internationalen Instituts für Bildung, Sozial- und Antisemitismus-Forschung (International Institute for Education and Research on Antisemitism IIBSA) sieben Abgeordnete am diesjährigen Gedenktag der Opfer der Nazipogrome vom 9. November 1938 ausprobiert. Bei der Aktion "Online Antisemitism - The EU Strikes Back" wurden den Abgeordneten insgesamt 90 antisemitische Online-Beiträge von IIBSA vorgelegt; auf Twitter, Facebook und YouTube. Die Abgeordneten wurden gebeten, selbst auszuprobieren, verschiedene Plattformen zur Löschung der verstörenden Inhalte zu bewegen.

Die Ergebnisse des Versuchs, so die IIBSA-Vorsitzende, Kim Stoller, seien erschreckend, gleichwohl nicht überraschend: "Von den 90 gemeldeten antisemitischen Beiträgen wurden insgesamt nur zehn gelöscht. Das entspricht einer Löschrate von elf Prozent. Hier ist wirklich Handlungsbedarf angesagt."

Posts von Holocaust-Leugnern bleiben online

Die EU-Parlaments-Vize-Präsidentin Nicola Beer nennt die Ergebnisse des Experiments schockierend. Drei Posts mit antisemitischen Lügen wie der Ritualmordlegende, Verschwörungstheorien, darunter die absurde Behauptung, Covid-19 sei eine jüdische Erfindung, oder der Holocaustleugnung, bleiben online, trotz der korrekten Meldung an Facebook.

Zu den drei gemeldeten Beiträgen gab es lediglich eine Rückmeldung: Am 9.11. um 19 Uhr kommt die einzige Reaktion von Facebook: Der Inhalt sei nicht bedenklich, mit Verweis auf nicht weiter definierte Gemeinschaftsstandards.

"Es erschüttert mich zutiefst, wie simpel und von jedermann machbar solche antisemitischen, hetzerischen Verschwörungen, teils strafrechtlich relevante Äußerungen und Hass-Kommentare einer maximalen Netz-Öffentlichkeit präsentiert werden können. Dem müssen wir uns entschieden entgegensetzen." EU-Parlaments-Vize-Präsidentin Nicola Beer

Nach Recherchen von report München ist nach wie vor der Löwenanteil der 90 Hassbotschaften online, trotz Meldung an die Plattformen. Dazu zählen auch die von Nicola Beer gemeldeten. Screenshots der Hass- und Hetzposts zum Zeitpunkt dieses Artikels liegen der Redaktion vor.

Haftung für Facebook ab Kenntnis

In der Meinungsbildung spielten die Social-Media-Konzerne eine große Rolle, so Nicola Beer, deswegen müsse Facebook, wenn der Konzern Kenntnis davon habe, "dass seine Algorithmen strafrechtlich relevante Inhalte befeuern, etwa im Fall von Hass und Hetze, diese Algorithmen umprogrammieren. Denn einer der Grundsätze der Haftung im Internet für E-Commerce Anbieter ist Haftung ab Kenntnis."

Druck auf Plattformen zur Regeleinhaltung

Eilyahou Roth, Direktor der Online Antisemitism Taskforce, der die Aktion überwacht und ausgewertet hat, resümiert zehn Jahre Kampf gegen Hass und Hetze im Netz so: "Hier ging es wirklich um ganz alte antisemitische Klischees, auch angepasst an die heutige Zeit. Das ist alarmierend. Soziale Plattformen müssen viel mehr dagegen unternehmen."

Löschen und aufklären

Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube, meint der EU-Abgeordnete Dietmar Köster, seien in der Pflicht, antisemitische Beiträge zu verbieten und schnellstmöglich zu löschen. Auch müssen die Betreiber und die Betreiberinnen verpflichtet werden, auf ihren Plattformen Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus zu leisten.

Dietmar Köster fordert dazu auf, mehr Sichtbarkeit für dieses Problem zu schaffen: Jeder oder jede von uns "kann in einem Selbstversuch diese Beiträge melden. Somit kann Druck auf die Plattformen ausgeübt werden, dass Antisemitismus auch online absolut inakzeptabel ist."