Antifeminismus: Wie mit Hass auf Frauen Politik gemacht wird

Es sind junge Männer wie Fabian D. aus dem Landkreis Cham in der Oberpfalz. In einer rechtsradikalen Chatgruppe mit dem Namen "Feuerkrieg Division" tauscht der Anfang 20-Jährige nicht nur Gewaltfantasien aus, er kündigt auch einen Anschlag in einer Moschee oder Synagoge an. Fabian D. kann jedoch rechtzeitig gestoppt werden. Ende 2020 wird er zu zwei Jahren Haft verurteilt. Sein Verteidiger führt im Prozess an, sein Mandat sei frustriert gewesen, weil er keine Freundin gehabt habe.

Wie passt das zusammen? Fabian D. bezeichnete sich selbst als sogenannten "Incel" ("Involuntary Celibate", im unfreiwilligen Zölibat). Somit sah er sich als "Teil einer Bewegung von jungen Männern, die sich um ihr angebliches Recht auf Sex betrogen fühlen", erklärt Jan Nowak von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern. Diese Männer leiteten aus der Tatsache, keine Partnerin zu finden, die Rechtfertigung ab, im Zweifel auch gewalttätig gegen Frauen vorgehen zu können.

Warum rechtsextreme Attentäter oft Frauen hassen

So teilte auch Fabian D. Vergewaltigungsfantasien im Chat der deutschen "Feuerkrieg Division". Hass auf Frauen – besonders auf Feministinnen – gilt Experten wie Jan Nowak als Schlüsselideologie der extremen Rechten. Ausgangspunkt ist ein Verschwörungsmythos unter dem Kampfbegriff "Der große Austausch". In dieser Vorstellung würde eine angebliche jüdische Weltverschwörung sowie muslimische Zuwanderung die weiße Mehrheitsgesellschaft bedrohen.

Neben der Migration werde aber auch emanzipierten Frauen die Schuld gegeben, erklärt Nowak – weil Frauen in westlichen Ländern immer häufiger selbst bestimmen könnten, ob und wie viele Kinder sie bekommen möchten. Gepaart mit Rassismus werde Feminismus zum Feindbild, weil weniger "deutsche weiße" Kinder geboren würden. Auch der norwegische Massenmörder Anders Breivik schrieb in seinem Manifest, das Erstarken des Feminismus habe "das Ende der Nation und das Ende des Westens" bedeutet. Ähnliches findet sich in den Texten der Attentäter von Christchurch oder Halle.

Was bedeutet Antifeminismus und woher kommt er?

Das gezielte Ablehnen von Feminismus und dessen Zielen wie etwa Gleichberechtigung, wird als Antifeminismus bezeichnet, der sich nicht nur in rechtsextremer Täterideologie findet. Er ist so alt wie der Feminismus selbst. Die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm schrieb beispielsweise bereits im Jahr 1902: "Je dringender die Gefahr der Fraueninvasion in das Reich der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten ihr die Bedrohten entgegen".

Aktion und Gegen-Reaktion? Für die Soziologin und Geschlechterforscherin Dr. Imke Schmincke von der Ludwig-Maximilians-Universität München erklärt sich so, dass offener Antifeminismus politisch oft von rechts komme: "Man könnte ihn auch als Reaktion auf die im Zuge der 1968er Bewegung fortschreitende Gleichstellung der Geschlechter sowie eine Liberalisierung von Sexualität begreifen." Auch als Ende der 1990er die Vereinten Nationen Gleichstellung als gemeinsames Ziel vereinbarten, gab es eine prominente Reaktion – vom Vatikan. Im Jahr 2000 warnte der Päpstliche Rat erstmals vor der sogenannten "Gender-Ideologie".

Anti-Gender-Rhetorik als "symbolischer Klebstoff"

Dieses Schlagwort – "Gender-Ideologie" – taucht auch heute noch in etlichen Varianten wie "Gendergaga", "Gender-Wahn" und "Genderzwang" auf. Was ist damit überhaupt gemeint? Bei Warnungen vor "Gender-Ideologie" gehe es nicht nur darum, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen oder geschlechtersensible Sprache abzulehnen, so die Soziologin Schmincke. "Gender" sei auch ein Stichwort für homophobe Positionen geworden.

Antifeministen und –feministinnen würden sich gegen sexuelle wie auch gegen geschlechtliche Vielfalt richten. "Gender" sei so zur "Kampfvokabel" geworden, so Schmincke. Die polnischen und ungarischen Wissenschaftlerinnen Weronika Grzebalska, Eszter Kováts und Andrea Pető bezeichnen Gender in einem Aufsatz als "symbolischen Klebstoff", der politische und religiöse Akteure zusammenbringe, die sonst nicht zwingend zusammenarbeiten würden.

Diese Anti-Gender-Rhetorik wird besonders im Punkt der Sprache anschlussfähig. Vor dem Gendern warnen prominent etwa AfD-Politikerin Alice Weidel und Ex-Bild-Chef Julian Reichelt genauso wie die Autorin Elke Heidenreich und Unions-Politiker wie Friedrich Merz und Markus Söder. Der Vorwurf, dass ein "Genderzwang" eingeführt werde, im Sinne einer offiziellen und verpflichtenden Vorgabe für geschlechtersensible Sprache, hält einer genaueren Prüfung nicht immer stand.

Gezielte Kampagnen und europäische Vernetzung

Die neu geschaffene Anschlussfähigkeit nützt bewusst gesetzten Kampagnen. Ein Bericht des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF) zeigt: 700 Millionen Dollar wurden zwischen 2009 und 2018 von rechtsextremen, rechten, christlich-fundamentalistischen und ultrakonservativen Organisationen für Anti-Gender-Kampagnen innerhalb Europas ausgegeben. Das Geld kam nicht nur aus EU-Ländern, sondern auch aus Russland und den USA und ging etwa an Anti-Abtreibungsaktivisten.

Antifeminismus als Gefahr für Demokratie

Das Ergebnis antifeministischer Politik und Stimmungsmache zeigt sich in "LGBTQIA-freien" Zonen und dem de facto Abtreibungsverbot in Polen, in erstarkenden Restriktionen in den USA oder auch bei dem möglichen Versuch, eine offene Sexual-Aufklärung in bayerischen Schulen einzuschränken. Geschlechterforscherin Schmincke hält es für wichtig, immer wieder zu betonen, dass die Kämpfe um Gleichberechtigung einem demokratischen Ziel dienen: "Gleiche Chancen und Freiheit für alle zu ermöglichen, das ist ein Gewinn und kein Verlust".

Einer ausführlichen Analyse widmet sich das Dossier Politik. Zu Gast ist neben Dr. Imke Schmincke auch der Buchautor Tobias Ginsburg, der sich für eine Recherche undercover in verschiedene antifeministische Gruppen in Europa begeben hat. Was er dabei erlebt hat, hören Sie hier.