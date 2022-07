Antidiskriminierungsstelle: Die Causa Ferda Ataman

Eigentlich wäre die Entscheidung schon am 23. Juni gefallen. Eine Woche zuvor hatte das Bundeskabinett die Publizistin Ferda Ataman für den Posten als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorgeschlagen. Die Wahl wäre Formsache gewesen. Dann wäre die seit 2018 vakante Stelle wieder besetzt gewesen. Aber so kam es nicht.

Stattdessen braute sich ein "Shitstorm" über der 43-jährigen Wunschkandidatin der Grünen zusammen. Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, nennt sie eine "ausgewiesene Expertin für Diversität und Antidiskriminierung". Angefacht wurde der Gegenwind von unterschiedlichen und sich in Teilen auch diametral entgegenstehenden politischen und gesellschaftlichen Lagern. Der einhellige Tenor: Ataman ist nicht für den Posten geeignet. Auf Wunsch der FDP-Bundestagsfraktion wurde Atamans Wahl dann auch vertagt.

Eine Frage der Kompetenz

Auf der Webseite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes steht die Jobbeschreibung für die Leitungsstelle. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeitsarbeit, Beratung bei Diskriminierung, wissenschaftliche Untersuchungen und die Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Alle vier Jahre soll dem Bundestag außerdem ein Bericht vorgelegt werden inklusive eines Lageberichts zur Diskriminierung in Deutschland, verbunden mit Empfehlungen, wie eben diese überwunden werden können. Die zentrale Frage sollte also lauten: Ist Ataman in der Lage, diesen Job auszuüben?

Ataman ist in Deutschland geboren, hat türkische Wurzeln. Sie schrieb Reden für den CDU-Politiker Armin Laschet, als der noch Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen war. Der ehemalige Kanzlerkandidat der Union steht bis heute hinter ihr. Anschließend machte sie ein journalistisches Volontariat. Publizierte bei Spiegel Online und dem Tagesspiegel.

Es folgte die Leitung im Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie kennt sich dort also aus. Anschließend übernahm sie drei Jahre lang, den Mediendienst Integration, eine wissenschaftliche Plattform für Journalisten zu den Themen Migration, Integration und Asyl. Eigentlich, ein Match. Aber so einfach ist das nicht.

Das "Kartoffel"-Phänomen

Immer wieder geht es um deutsche "Kartoffeln", wenn Atamans Name fällt. Sie hatte 2020 in einer Kolumne für Spiegel Online über Fremdbezeichnungen wie "Nafri", eine abwertende Bezeichnung von Menschen aus nordafrikanischen Ländern, nachgedacht und hielt "Kartoffel" für eine geeignete Äquivalenz für weiße Deutsche. Mit dieser Idee war Ataman nicht allein. Auch in den sozialen Medien gibt es unzählige Beiträge dazu.

Ein Affront für viele in der Union, die gesamte AfD, die Bild-Zeitung und auch für etliche Teile des deutschen Feuilletons. Viele dieser Stimmen nennen Ataman eine Rassistin, weil sie weiße Deutsche diskriminiere. Nur übersehen diese Kritiker, dass Rassismus und Diskriminierung nur in Kombination mit Macht wirksam werden. Rassismus und Diskriminierung finden statt, wenn eine Mehrheit, die sich selbst als die Norm versteht, andere auf vielfältige Weisen abwertet und ausschließt. Das kann beispielsweise am Arbeitsplatz, in der Schule, bei der Wohnungssuche, aber auch im Umgang mit Behörden passieren.

Ataman hat sich also positioniert, die Kritik an ihr muss sie hinnehmen. So sieht es auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Er hält ihren Kartoffelbegriff für "inakzeptabel", aber eine liberale Demokratie müsse unterschiedliche Meinungen aushalten. Seine Parteikollegin Linda Teuteberg sieht das anders. Sie kündigte öffentlich an, Ataman bei der Wahl nicht zu unterstützen. Außerdem kritisierte sie, dass die designierte Leiterin der Antidiskriminierungsstelle eine Vielzahl ihrer Tweets nach ihrer Nominierung gelöscht habe.

Streit mit ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten

Die Union, allen voran der ehemalige bayerische Ministerpräsident Seehofer, hat mit Ataman einen offenen Streit geführt. Darin ging es um die Frage, wie das neu geschaffene Heimatministerium für Menschen mit migrantischer Geschichte zu verstehen ist.

2018 hatte Ataman im Rahmen eines Textes für die Amadeu Antonio Stiftung geschrieben, einen Verband, der nach dem rassistisch motivierten Mord an Antonio entstanden ist: "Politiker, die derzeit über Heimat reden, suchen in der Regel eine Antwort auf die grassierende 'Fremdenangst'. Doch das ist brandgefährlich. Denn in diesem Kontext kann Heimat nur bedeuten, dass es um Blut und Boden geht." Eine Nazi-Analogie, in einem Meinungstext, in ihrer Rolle als Journalistin.

Seehofer hat daraufhin als erster Bundesinnenminister seine Teilnahme am Integrationsgipfel abgesagt. Dort wären Ataman und Seehofer aufeinandergetroffen. Sie war eine Teilnehmerin, neben ihr waren 50 Migrantenorganisationen dabei. Der Titel des Gipfels lautete: "Werte, Heimat und Gesellschaft". Ataman bezeichnete diesen Schritt als Symbolpolitik für rechte Wähler. Kritiker werfen Ataman auch deshalb vor, lieber zu polarisieren als zu einen.

Ataman und die "Clan-Kriminalität"

Mehmet Tanriverdi ist Vorstandsmitglied der Kurdischen Gemeinde Deutschland und Ehrenpräsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände (BAGIV). Er wirft Ataman vor, sie ignoriere kriminelle Strukturen in arabischen Großfamilien. Als Beleg dafür sagte er, Ataman halte die Bezeichnung "Clan-Kriminalität" für rassistisch. Daraus leitet er ab, dass sie die kriminellen Machenschaften der Banden ebenso wie die teilweise frauenverachtenden Strukturen dahinter nicht verurteile. So werden aber zwei Ebenen miteinander vermischt. Die Sprach- und die Sachebene.

Eine Frage der Sprache

Dem zugrunde liegt eine hitzig geführte Debatte über die deutsche Sprache. Wer verletzt wen? Wer wird ausgegrenzt? Wer wird gar nicht erst mitgedacht? In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Menschen, die bislang in der deutschen Mehrheitsgesellschaft kaum oder vor allem auf Stereotypen basierend abgebildet wurden, zu Wort gemeldet und Diskriminierungen benannt. Das gefällt nicht jedem.

Keine geeinte Stimme

Um Ataman als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu verhindern, haben sich verschiedene Stimmen, die sich unter dem Namen "Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung" zusammengeschlossen haben, in einem offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Koalition zu Wort gemeldet.

Ihr Vorwurf: Ataman blende Rassismus gegenüber nicht-muslimischen Migranten aus. Als Beispiele hierfür wird ihr Umgang unter anderem mit Necla Kelek und Hamed Abdel-Samad angeführt. Zwei Stimmen, die selbst auch besonders umstritten sind.