Antidiskriminierungsbericht: Benachteiligung hat viele Gesichter

Sie sei auch etwas aufgeregt, gibt Ferda Ataman zu Beginn der Pressekonferenz in Berlin offen zu. Stand sie doch bei ihrer Wahl vor wenigen Wochen im Bundestag in der Kritik. Selbst Mitglieder der mitregierenden FDP-Fraktion sagten offen, sie würden Ataman nicht wählen.

Die Oppositionsparteien CDU und CSU kritisierten sie ohnehin: Ataman benenne muslimischen Antisemitismus nicht klar, positioniere sich nicht zu Zwangsehen. Muslimverbände beklagten, sie spreche nicht für alle Muslime. Die Vorstellung des Berichts aber absolviert Ataman nüchtern, klar und sachlich. Und selbstverständlich könne auch ein "alter weißer Mann" von Diskriminierung betroffen sein.

Rassismus häufigster Grund für Diskriminierung

Laut dem Bericht wandten sich im vergangenen Jahr 5.617 Betroffene an Antidiskriminierungsstellen. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Jahr 2020. In 37 Prozent der Fälle ging es um einen rassistischen Hintergrund aufgrund der ethnischen Herkunft. Knapp dahinter (32%) fragten Menschen um Rat, die sich aufgrund einer Behinderung diskriminiert fühlten. Vier Prozent gaben an, sie seien wegen ihrer sexuellen Identität diskriminierend behandelt worden.

Beispiele: Wohnungssuche, in der Arbeit, im Krankenhaus

Viele Menschen berichten den Antidiskriminierungsstellen von ihren Erlebnissen, etwa bei der Wohnungssuche. Ein Klassiker: Die Familie mit ausländisch klingendem Namen – sie Ärztin, er Polizist, geregeltes Einkommen - bekommt keine Einladung zur Wohnungsbesichtigung. Versuchen sie es mit einem typisch deutschen Namen, klappt es sofort mit einem Termin.

Ein homosexuelles Paar durfte sich im Krankenhaus nicht sehen. Obwohl der Ehemann eine Eheurkunde vorlegte, konnte er seinen Partner nicht besuchen. Stattdessen sei ungefragt ein HIV-Test gemacht worden.

Einer älteren Frau wird in der Firma ein Fortbildungsprogramm verweigert, die jüngere Kollegin wird zu diesem Programm zugelassen.

Wenig erfasste Fälle – hohe Dunkelziffer

5.617 Beschwerden stehen im Vergleich zu mehr als 80 Millionen Menschen in Deutschland in einem krassen Gegensatz. Ferda Ataman warnt davor, nur diese absoluten Zahlen zu sehen. Viele Menschen wüssten gar nicht, wohin sie sich wenden sollten, oder sie trauten sich nicht.

Zudem verweist die Antidiskriminierungsbeauftragte mehrmals auf Studien, wonach sich 13 Millionen Menschen in Deutschland schon einmal diskriminiert gefühlt haben. Das wären 16 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Etwa jeder Fünfte mit Migrationshintergrund habe rassistische Benachteiligungen erlebt, jeder zweite Mensch mit Behinderung sei deswegen diskriminiert worden.

Bayern hat zu wenig Beratungsstellen

Das Thema Diskriminierung sei von der Politik jahrelang vernachlässigt worden, beklagt Ataman. In ihrem Bericht findet sich eine Statistik, die aufzeigt, woran sich das auch erkennen lässt. Die Betroffenen hätten nämlich nicht einmal Ansprechpartner: In Städten wie Berlin, Hamburg oder Bremen gibt es für 300.000 Menschen eine Antidiskriminierungsstelle. In Bayern dagegen kommen auf eine Stelle mehr als 1,8 Millionen Menschen.

Auch ein "alter weißer Mann" kann diskriminiert werden

Ataman betont nach all der Kritik, die vor ihrer Wahl gegen sie erhoben wurde, sie sei die richtige Person für dieses Amt. Es seien auch Kritiker auf sie zugegangen und hätten sie beglückwünscht mit den Worten, man wolle nun gemeinsam nach vorn blicken. Den geflügelten Begriff, ein "alter weißer Mann" könne kein Opfer von Rassismus werden, bestärkte sie aufgrund der Zahlen.

Dazu gebe es keine gemeldeten Fälle. Aufgrund seiner deutschen Herkunft bekomme ein alter weißer Mann wohl keine Probleme, sagt Ataman. Diskriminiert werden könne aber auch er sehr wohl. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit wolle sie übrigens auf Altersdiskriminierung legen.