ICE-Anschlag: Tatverdächtiger in Wien festgenommen

Österreichische und deutsche Behörden machen den Mann, der bereits am Montag in der Nähe seiner Wiener Wohnung festgenommen wurde und seit Jahrzehnten in Österreich leben soll, für den Anschlag auf den ICE bei Allersberg im Landkreis Roth verantwortlich.

Unbekannte hatten damals ein Stahlseil zwischen den Oberleitungsmasten befestigt und mit Metallteilen verstärkte Holzkeile auf den Gleisen befestigt, um einen darüberfahrenden Zug zum Entgleisen zu bringen. Am 7. Oktober 2018 fuhr ein ICE in die Hindernisse, wurde dabei aber nur leicht beschädigt. Die Ermittler fanden in der Nähe ein mehrseitiges Bekennerschreiben in arabischer Schrift.

Weitere Attentate im Zusammenhang mit ICE-Anschlag?

Möglicherweise steht der Iraker auch mit weiteren Anschlägen in Verbindung: Im Dezember wurde in Berlin eine Oberleitung beschädigt, daneben lag eine Flagge des Islamischen Staates (IS) und ebenfalls ein Bekennerschreiben in arabischer Sprache. Ziel der Attentäter sei es gewesen, dass es "so viele Tote wie nur möglich" gibt, schrieb die Kronen-Zeitung unter Berufung auf Ermittler.

War er Mitglied einer Terrorzelle?

Die Spur zu dem Tatverdächtigen, der ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat sein soll, wurde laut Presse-Meldungen durch das von den Tätern in Bayern hinterlassene zweiseitige Bekennerschreiben gefunden, in dem weitere Anschläge auf europäische Bahnlinien angedroht wurden. Der verwendete Drucker führte offenbar zu dem verheirateten Iraker. Er könnte zu einer mehrköpfigen Terrorzelle gehören und wird derzeit verhört. Ihm werden nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes terroristische Straftaten, versuchter Mord und gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen.

Der Verdächtige ist geständig

Die Staatsanwaltschaft Wien erklärte, nur aufgrund eines technischen Fehlers der Täter sei es bei den Anschlägen nicht zur geplanten Tötung von Menschen gekommen. "In Tatortnähe aufgefundene Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine Flagge des sogenannten Islamischen Staates begründen einen terroristischen Tatverdacht", erklärte die Behörde. Der Beschuldigte zeige sich "tatsachengeständig", bestreite aber einen terroristischen Hintergrund.

Anerkannt als Flüchtling in Österreich

Der Verdächtige soll als anerkannter Flüchtling seit etwa zwei Jahrzehnten in Österreich leben und Mitarbeiter bei einer Security-Firma sein. Auf seinem Facebook-Profil verherrlichte er laut Presseberichten radikale Islam-Prediger, bezog sich auf den IS-Terroranschlag in Nizza und rief Muslime nach den Anschlägen von Christchurch zur Rache auf.