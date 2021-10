Anti-Corona Festung: Wie die Pandemie Australien verändert

Statt hupender Autos und Partyvolk auf hohen Absätzen und mit Pilsgläsern in der Hand ist in Surry Hills, im Herzen von Sydney schon lange niemand mehr unterwegs. Ein vollkommen ungewohntes Bild, meint der Pizzabarbesitzer Jeff Latanza. Gäste erwartet Latanza keine. Geöffnet aber hat er trotzdem.

"Der Hauptgrund ist, dass wir so jeden Tag etwas zu tun haben und für unsere Kunden da sein können," erklärt Latanza. "Aber es ist traurig in die Stadt zu kommen. Sonst ist es hier so voll, dass selbst Taxis kaum halten können, um jemanden aussteigen zu lassen. Jetzt aber ist es hier leider wie in einer Geisterstadt."

Gastronomen haben Angst vor der Pleite

Latanzas Restaurant macht 80 Prozent weniger Umsatz - bis auf zwei Köche musste Jeff seine ganze Belegschaft entlassen. Insgesamt 14 Mitarbeiter. 2.000 Euro - so viel Corona-Soforthilfe bekommt Jeff im Monat von der Regierung. Die Miete und Nebenkosten sind fast dreimal so hoch. Seine Ersparnisse sind so gut wie aufgebraucht. Nicht mehr lange und Jeff muss für immer zusperren: "Wir haben hin- und herüberlegt und versuchen das Unvermeidliche solange hinauszuzögern wie möglich. Aber in Wirklichkeit sind wir bald am Ende."

Die Restaurants, Cafés, Pubs und Fitnessstudios in Sydney, die Lockdowns und Besuchsverbote überlebt haben, dürfen Ende Oktober wieder öffnen – vorerst nur für vollständig Geimpfte. In Melbourne wurden die seit Monaten geltenden, strengen Ausgehbeschränkungen etwas gelockert. Minimale Zugeständnisse, die für tausende Geschäfte, Läden und Betriebe allerdings zu spät kommen.

Unternehmer kritisieren Planlosigkeit der Regierung

Die Hochzeitsplanerin Rachel Sleiman vergleicht die letzten 18 Monate Corona-Krise mit einem Boxkampf. Runde um Runde versuchte sie, ihre Eventagentur in Melbourne irgendwie auf den Beinen zu halten, trotz ständiger Tiefschläge: Erst blieben die zugesagten Finanzhilfen der Regierung aus, dann kamen neue Beschränkungen und immer wieder Lockdowns. Insgesamt sechs erlebte Melbourne inzwischen, der längste dauerte 180 Tage.

Nach Lockdown vier musste Rachel ihrem Personal kündigen, nach Lockdown sechs kam der K.O.-Konkurs. Schuld sei nicht das Coronavirus, kritisiert Rachel, sondern die Planlosigkeit der Regierung: "Mein Geschäft, das ich mir von klein auf von zu Hause aus aufgebaut hatte, ist dabei pleite gegangen. Ich hatte Mitarbeiter und einen guten Namen. Das alles ist verloren, weil die Regierung weder für Stabilität gesorgt hat, noch eine Ahnung hat, wie wir aus diesem Schlamassel wieder herauskommen."

Australien wird zur Anti-Corona Festung

Australien isolierte sich nach Beginn der Pandemie schnell, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Schleppten vereinzelt Heimkehrer Covid-19 aus dem Ausland ein, gab es harte Lockdowns. Eine funktionierende Kontaktverfolgung, regelmäßige Abwasseruntersuchungen, Tests und Quarantänemaßnahmen brachten lokale Virenherde immer wieder unter Kontrolle. Die Null-Covid-Strategie der Regierung schien aufzugehen.

Virusvariante lässt Fallzahlen steigen

Zehntausende Zuschauer bei Sportveranstaltungen, geöffnete Restaurants, Kneipen, Fitnessstudios, Theater, Kinos und Geschäfte. Es gab sogar eine Reiseblase mit Neuseeland, in der ungehindert zwischen beiden Ländern hin- und hergeflogen werden konnte. Zwischen vereinzelten Ausbrüchen war das Leben fast wieder normal, die Wirtschaft begann sich zu erholen.

Dann tauchte die Delta-Variante in Australien auf. Die Fallzahlen stiegen. Erst auf ein paar hundert Neuinfektionen, dann auf tausende. Die Regierung fuhr das Land wieder auf null. Auch wenn immer mehr gelockert wird: derzeit befinden sich immer noch zwölf von 25 Millionen Australiern im Lockdown. Aber immer mehr fragen sich: wofür?

In Sydney kommt es immer wieder zu Anti-Lockdown-Protesten. "Weg mit Ausgangssperren und Alltagsbeschränkungen": etwa 3.000 Demonstranten fordern "maskenlose" Freiheit und einen Weg aus der, wie sie es nennen, "Null-Covid-Falle". "Es müsse endlich Schluss sein mit geschlossenen Schulen und dem Verbot jeglichen öffentlichen Lebens", sagt etwa Damien King, einer der Organisatoren der Kundgebung. Es sei ein Witz, dass immer wieder Millionenstädte wie Sydney, Brisbane oder Melbourne auf Empfehlung von nicht gewählten Gesundheitsbeamten und oft nur wegen ein paar Dutzend positiv Getesteter in einen harten Lockdown müssten.

"Viele denken, dass die Covid-Beschränkungen völlig an der Realität vorbeigehen und rein politisch motiviert sind. Wir protestieren, um unserer Stimme Gehör zu verschaffen", so King.

Regierung setzt auf Kontaktreduzierung als Lösung

Während auch in Brisbane, Melbourne und anderen Städten für die Rückgabe der bürgerlichen Eigenverantwortlichkeit demonstriert wurde, setzte die Regierung von Scott Morrison weiter auf das Eliminieren des Virus durch Kontaktreduzierung. Ein positiv Getesteter war schon einer zu viel. Australische Bundesstaaten schotteten sich immer wieder, auf Zeit, voneinander ab. Wer seine Familie besuchen oder nur zur Arbeit wollte, konnte nicht über die Grenzen.

Rugbyteams und Politiker aber durften frei herumreisen. Hunderttausende verloren ihre Jobs, die Regierung genehmigte sich eine Diätenerhöhung. "Australien ist zu einer Zweiklassengesellschaft verkommen", glaubt Dy Lee von der Bürgerbewegung "Get Up". "Black Lives Matter"-Kundgebungen seien erlaubt worden, aber Protestmärsche gegen die "Corona-Willkür" der Regierung hätte man als "Superspreader-Events" verboten.

"Die Leute sind einfach nur frustriert und überwältigt," so Lee. "Viele sehen keinen Weg, wie wir aus alledem wieder herauskommen sollen. Andere Länder wie Dänemark, England und Schweden machen es vor, aber dann müssten unsere Politiker zugeben, dass ihre Null Covid-Strategie falsch war. Vielleicht bleibt nur ziviler Ungehorsam. Wir müssen zusammen einen Weg aus dieser Krise finden. Wenn die Regierung das nicht kann, dann müssen wir es selbst tun."

Gestrandete Australier: Zweierlei Maß bei Quarantänevorschriften

Offiziell sind die Außengrenzen Australiens auch nach 18 Monaten Pandemie noch immer geschlossen. Trotzdem dürfen als systemrelevant eingestufte Geschäftsleute ein- und ausreisen, Hollywoodstars in Australien Filme drehen und Tennisprofis Turniere spielen. 38.000 Australier sitzen derweil immer noch im Ausland fest und können wegen fehlender Quarantänebetten nicht in ihre Heimat zurückkehren.

Eine ist Holly Foster, 21 Jahre alt, aus Melbourne. Die Jura-Studentin ist, seit jetzt 15 Monaten, in London gestrandet: "Ich versuche seit letztem Oktober nach Hause zu kommen. Für die Tennisspieler bei den Australian Open hat man sich ein Bein ausgerissen, um Quarantäneplätze zu schaffen aber für australische Staatsbürger geschieht nichts. Wir haben kein Geld, keine Jobs und keine Unterkünfte. Es tut mir und den anderen gestrandeten Australiern weh, wie wir behandelt werden."

Über Skype, in der Londoner Dachwohnung von Bekannten, die sie auf ihrer Couch schlafen lassen, erzählt Holly ihre Geschichte. Sie war mit dem Rucksack durch Europa unterwegs, als Australien Corona-bedingt die Grenzen schloss. Holly ließ ihren Trip Trip sein und versuchte nach Hause zu kommen. Ohne Erfolg.

Seit 15 Monaten schickt sie das australische Konsulat jetzt schon zu Fluglinien, die schicken sie zurück zum Konsulat. Siebenmal stand Holly bereits mit gepacktem Rucksack am Flughafen Heathrow, nur um zu erfahren, dass ihr Flug wieder einmal gestrichen oder ihr Platz an jemanden vergeben wurde, der bereit war, fünfmal soviel für das Ticket zu bezahlen.

"Wer sich, wie ich, keine umgerechnet 8.000 Euro für einen Business Class-Platz leisten kann, der bekommt auch keinen Flug," erzählt Holly. "Es gab auch keine gecharterten Evakuierungsflüge für Australier. Es ist beschämend. Die Regierung hatte seit März letzten Jahres Zeit zu Hause Massen-Quarantäne-Einrichtungen zu schaffen. Aber nichts ist passiert."

Betroffene klagen vor den Vereinten Nationen

54 Australier sind seit Ausbruch der Corona-Krise im Ausland an Covid-19 gestorben. Fern der Heimat, oft allein. In Indonesien, Indien, dem Libanon und den Niederlanden, in Frankreich, England, den USA und Peru. Familien und Ehepaare sind getrennt, tausende Festsitzende konnten nur über Telefon von sterbenden Verwandten daheim in Australien Abschied nehmen. Die Anwältin und Bürgerrechtlerin Kim Rubenstein klagt jetzt für eine Gruppe Gestrandeter vor den Vereinten Nationen.

"Das UN-Tribunal sagt: das Recht eines Staatsbürgers in seinem eigenen Land leben zu dürfen, ist unantastbar," so Rubenstein. "Es wurde versäumt, überall in Australien Quarantänestationen zu bauen oder einzurichten. Wenn sie es wollte, dann hätte die Regierung auch die Mittel, um Australier bevorzugt heimzuholen."

In Südaustralien und Tasmanien laufen Versuche, Rückkehrer aus dem Ausland 14 Tage Quarantäne, streng digital überwacht, zu Hause absitzen zu lassen. Eine spürbare Änderung der Einreisepraxis aber ist nicht in Sicht. Und auch an anderer Stelle geht es nur schleppend voran: beim Impfen. Erst gab es zu wenig Impfstoff, dann eine zu niedrige Impfbereitschaft. Jetzt droht die Regierung damit, die Außengrenze erst zu öffnen, wenn 80 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft seien. Das ist wohl frühestens Anfang 2022 zu erreichen.

Sydney: 5.000 Impfdosen täglich

In Sydney, wo im Jahr 2000 die olympischen Spiele stattfanden, werden derzeit Impfrekorde gebrochen. 5.000 Dosen werden hier täglich gespritzt. Die Schlange draußen ist gut 200 Meter lang. Nach monatelangem Warten auf Impfstoff kommt es auf ein paar Stunden länger auch nicht mehr an. Viele sind froh endlich geimpft zu werden, andere verärgert, dass es so lange gedauert hat. Es habe zu viele widersprüchliche Informationen von zu vielen verschiedenen Stellen gegeben, sagen sie, das sei verwirrend gewesen. Andere monieren: "Über die Risiken einer Impfung wurde bei weitem nicht genug mitgeteilt." Guter medizinischer Rat sei einfach nicht da.

Verglichen mit anderen OECD-Ländern hat Australien eine besonders schleppende Impfrate. Und zwar selbstverschuldet, wie Kritiker bemerken. Die Regierung wollte einen Impfstoff, den sie selbst im Land produzieren lassen konnte. Das Vakzin war AstraZeneca. "Man hat aufs falsche Pferd und alles auf eine Karte gesetzt", sagt Stephen Duckett, der Gesundheitsexperte des Grattan-Instituts, einer unabhängigen Politdenkfabrik. Erst sei nichts und dann, als es Probleme mit AstraZeneca gab, viel zu spät auch bei anderen Impfstoffentwicklern bestellt worden. Der Eigenproduktionsdeal mit AstraZeneca, vermutet Duckett, sei rein politisch motiviert gewesen.

Kritiker sehen gravierende Fehler der Regierung

"Die Regierung wollte Führungsstärke zeigen und alle Anerkennung bekommen," so Duckett. "Mit Blick auf die nächsten Wahlen. Kein Wunder, dass wir hinterherhinken. Wir mussten uns weltweit ganz hintenanstellen und bekamen nur häppchenweise Impfstoff. Alles, was nur schiefgehen konnte ist schiefgegangen."

Lockdowns, Ausgeh- und Besuchsverbote: Um die Impfquote zu erhöhen, macht die Regierung Impfskeptikern das alltägliche Leben so schwer wie möglich. Das Grattan-Institut hat herausgefunden, dass sich ein Großteil der Australier nicht aus Überzeugung impfen lässt, sondern vor allem um künftig wieder ungehindert reisen zu können. Am wenigsten geimpft aber sind die Australier, die am verwundbarsten sind. Die 500.000 Ureinwohner des Landes. Denn ein Großteil lebt, oft weitab der Städte und Versorgungswege, im menschenleeren, nur schwer zugänglichen Hinterland.

Aborigines "gefährdeter als weiße Australier"

Studio 2 in der Aborigine-Radiostation CAAMA in Alice Springs, Zentral-Australien. Das Rotlicht ist an, die Aufnahme läuft. Redakteurin Nanette Cox liest Glenn Sharp auf Englisch die neuesten Coronavirus-Verhaltensregeln der Regierung vor, der Aborigine vom Stamm der Luritja übersetzt sie in den lokalen Ureinwohner-Dialekt, der 600 Kilometer weit weg, am Rand der Tanami-Wüste, gesprochen wird.

Glenn ist einer der Übersetzer. Bei 17 Ureinwohnerdialekten im Nordterritorium helfen gut zwei Dutzend Muttersprachler an der Informationskampagne mit. Ob Ausgangs- und Straßensperren für entlegene Aborigine-Gemeinden, Aufrufe sich häufig die Hände zu waschen oder wann und wo man sich impfen lassen kann kann: die Durchsagen werden täglich aufgenommen und, über die CAAMA-Radioprogramme verteilt, rund um die Uhr ausgestrahlt.

"Zeit ist kostbar, wir müssen unsere Leute schnell informieren", sagt der Moderator Warren Williams, der die Coronavirus-Durchsagen koordiniert. Viele Aborigine-Familien lebten zusammengepfercht in Gemeinschaftshäusern, oft drei Generationen unter einem Dach. Abstand und Hygiene seien Fremdwörter. Ureinwohner des Landes, glaubt Williams, seien gefährdeter als weiße Australier. Weil sie viel öfter mit schweren Krankheiten vorbelastet seien.

"Ich mache mir große Sorgen, denn unseren Leuten geht es nicht gut," so Williams. "Aborigines haben chronische Herz-, Lungen- und Nierenprobleme oder Diabetes. Sie müssen in dieser Krise sehr vorsichtig sein. Eine infizierte Person genügt, und das Virus verbreitet sich in einem Dorf wie ein Buschfeuer."

Knapp 1.200 Covid-Tote bislang

Ein Jahr lang gelang es, Covid-19 selbst aus den entlegensten Aborigine-Siedlungen fernzuhalten. Am Ende aber war das Virus schneller als der Impfstoff. Es gab Ausbrüche in kleinen Siedlungen irgendwo im Nirgendwo. Ein Alptraum für die Gesundheitsbehörden. Pastor Ray Minniecon warnt Ureinwohnergemeinden im Outback unermüdlich in seinen Radiodurchsagen vor jedem Kontakt mit der Außenwelt.

"Wir werden alles tun, um unsere Leute zu schützen," sagt Minniecon. "Es darf nicht ein weiteres Begräbnis geben. Ich sage den Aborigine-Gemeinden: 'Lasst euch impfen, tragt Masken und bleibt zu Hause. Den anderen zuliebe, nicht aus Furcht.'"

In Australien sind bisher knapp 1.200 Menschen an oder mit Corona gestorben, als infiziert gelten 23.000 Menschen. Zahlen, die weltweit zu den niedrigsten gehören. Trotzdem ist der Zuspruch für die Regierung nach Umfragen binnen eines Jahres von mehr als 80 Prozent auf nur mehr 42 Prozent gesunken. Premierminister Scott Morrison und die Premiers der Bundesstaaten, sind vor allem wegen ihres alternativlosen Festhaltens an Lockdowns unter Druck.

In Sydney überwachten Soldaten die Ausgehverbote. Landesweit verhängte die Polizei zehntausende Geldstrafen, oft nur wegen eines Strandspaziergangs. Protestmärsche gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung wurden mit Wasserwerfern weggespült. Der irischstämmige Journalist James Morrow erkennt seine Wahlheimat Australien nicht wieder: "Eines macht mir besonders Sorgen: Ich fürchte wir werden nach dieser Krise ein anderes Australien sein, als wir es vorher waren. Misstrauischer und weniger demokratisch. Millionen wurden grundlos in Angst und Schrecken versetzt und diese Furcht dazu benutzt einsam getroffene politische Entscheidungen einfach durchzuwinken. Das ist nicht das Australien, das ich kenne. Und ich lebe jetzt seit 20 Jahren hier."

Wirtschaftsverbände schlagen Alarm

Trotz finanzieller Überbrückungshilfen in Milliardenhöhe und obwohl die Arbeitslosenzahlen weniger katastrophal aussehen als befürchtet, schlagen die Wirtschaftsverbände Alarm. Ökonomen schätzen, dass allein dem Einzelhandel, durch die harten Lockdowns Einnahmen in Höhe von sechs Milliarden Euro verloren gingen.

Dem Mittelstand droht eine historische Pleitewelle, dem Land die zweite Rezession in Folge. Dürfen Touristen und internationale Studenten nicht bald wieder aus dem Ausland einreisen, könnte die Wirtschaft langfristig irreparablen Schaden nehmen. Zoe Paine musste vor zwei Monaten ihre Boutique in einem Einkaufszentrum in Sydney zumachen. Der Blumen- und der Schuhladen links und rechts neben ihr gingen schon im Juni Pleite.

Null-Covid-Front bröckelt innerhalb der Politik

"Es ist bitter enttäuschend aber unsere Regierung hat uns im Stich gelassen. Anders kann man es nicht sagen. Es fühlt sich an als schleppten wir uns ziellos von einem Tag zum anderen, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Das ist traurig, aber das ist die Wirklichkeit." Zoe Paine, Ladenbesitzerin

Andere Länder haben wieder geöffnet, Australien zögert noch. Wartet auf eine höhere Impfquote. Doch die Null Covid-Front bröckelt. Immer mehr Premiers der australischen Gliedstaaten geben zu, dass eine Inzidenz von Null unerreichbar ist. Australien muss akzeptieren, dass das Virus nicht wieder verschwinden wird, dass man damit leben muss und sich nicht für immer abschotten kann. Hilfszahlungen der Regierung kann es nicht ewig geben. Mitte nächsten Jahres will Premier Scott Morrison wiedergewählt werden. Dann steht wohl auch seine Corona-Politik zur Abstimmung.