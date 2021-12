Anti-Apartheid-Ikone Desmond Tutu gestorben

Der frühere südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu ist tot. Das teilte Präsident Cyril Ramaphosa am Sonntag mit. Der Friedensnobelpreisträger und Kämpfer gegen die Apartheid wurde 90 Jahre alt.

"Der Tod des emeritierten Erzbischofs Desmond Tutu ist ein weiteres Kapitel der Trauer im Abschied unserer Nation von einer Generation herausragender Südafrikaner, die uns ein befreites Südafrika hinterlassen haben", erklärte der Präsident. Er drücke "im Namen aller Südafrikaner seine tiefe Trauer über den Tod" Tutus aus, erklärte der Staatschef.

Tutu zuletzt nur noch selten in der Öffentlichkeit

"The Arch", wie Tutu liebevoll von den Südafrikanern genannt wurde, galt auch im hohen Alter noch als die moralische Stimme seines Landes. Zuletzt trat der als heiter und energetisch bekannte Friedensnobelpreisträger mit dem gewinnenden Lächeln jedoch nur noch selten in der Öffentlichkeit auf.

Im Mai zeigte er sich seinen Landsleuten, als er gemeinsam mit seiner Frau Leah die Covid-Impfung erhielt. Im Rollstuhl sitzend winkte er in die Kameras - ein Bild, das nur schwer mit dem lebhaften Mann zu vereinbaren war, der einst die Welt mit seiner scharfen Kritik an Südafrikas Apartheid-Regimes in seinen Bann zog. Zuletzt war er bei den Feierlichkeiten zu seinem 90. Geburtstag in der Öffentlichkeit zu sehen.

Friedensnobelpreisträger und nationaler "Versöhner"

Tutu, am 7. Oktober 1931 in Klerksdorp nahe Johannesburg geboren, wurde im Alter von 30 Jahren zum anglikanischen Priester geweiht, nachdem er zunächst als Lehrer gearbeitet und unter anderem am Londoner King's College Theologie studiert hatte.

Als ein Anführer des gewaltlosen Widerstandes gegen die Apartheid bekämpfte er entschlossen Rassendiskriminierung und Ungerechtigkeit und verdammte die systematische Diskriminierung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit als unmoralisch und unvereinbar mit Gottes Wort.

Als seit Mitte der 70er Jahre die meisten Schwarzen-Führer im Gefängnis saßen, wuchs Tutu mehr und mehr in die Rolle des Hoffnungsträgers gegen den Apartheid-Staat hinein. Die weißen Machthaber zogen mehrfach seinen Pass ein, verhafteten ihn.

Doch noch vor Gericht klagte er die vermeintlich christlichen Politiker an, die ihre Parlamentssitzungen mit einem öffentlichen Gebet begannen: "Unser Gott macht sich etwas daraus, dass Kinder in 'Umsiedlungslagern' verhungern - so nennt man ja wohl diese Schuttabladeplätze für die armseligen Opfer dieses gemeinen und bösartigen Systems. Der Gott, den wir anbeten, macht sich etwas daraus, dass Menschen unter mysteriösen Umständen in Untersuchungshaft sterben."

Je mehr Tutu an weltweitem Ansehen und Autorität erwarb, desto weniger angreifbar wurde er im eigenen Land. Er scheute sich nicht, im Ausland zum Wirtschaftsboykott gegen Südafrika aufzurufen. 1984 wurde ihm für seine Opposition gegen das Regime in Südafrika der Friedensnobelpreis verliehen. Im selben Jahr wurde er der erste schwarze Bischof von Johannesburg und forderte ein Embargo gegen die Regierung der weißen Minderheit.

Tutu setzte auf Vergebung statt Abrechnung

Einen seiner wichtigsten Aufträge erhielt Tutu nach dem Ende der Apartheid: Ab 1996 führte er die Wahrheits- und Versöhnungskommission an, die öffentliche Anhörungen zu den Gräueltaten während der Apartheid abhielt. Millionen sahen am TV-Schirm Tutu in Tränen, als vor dem Gremium Apartheidopfer von ihren Leiden berichteten. Mehr als 20.000 Opfer, deren Angehörige und sonstige Zeugen sagten vor der Kommission aus, 3.500 früheren Tätern wurde Verzicht auf Strafverfolgung gewährt.

Viele seiner schwarzen Mitbürger, vor allem die Familien der Opfer, fanden dies zu nachsichtig. So wurde zum Beispiel Mördern vergeben, solange sie zum öffentlichen Bekenntnis bereit waren. Doch Tutu war zutiefst überzeugt, dass eine Abrechnung seinem Land nur schaden könnte. Vergebung habe weniger mit christlichen Grundsätzen als mit Realpolitik zu tun, sagte er einmal.

Der Bischof wurde so zu einer Stimme der Versöhnung. "Ohne Vergebung kann es keine Zukunft geben." Gleichzeitig prägte er den Ausdruck "Regenbogennation", in der Menschen aller Hautfarben und Ethnien friedlich zusammenleben.

Deutliche Kritik an Regierungen der jungen Demokratie

Die friedliche Wende zur Demokratie nannte er immer wieder ein Wunder, für das man dankbar sein müsse. Obwohl sich Tutu dem heute regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) seines Freundes Nelson Mandela im Anti-Apartheid-Kampf verbunden fühlte, kritisierte er jedoch den ANC später für Missstände oder Fehlentwicklungen.

Als dem Dalai Lama 2014 offenbar auf Druck aus China ein Visum für einen Südafrika-Besuch verweigert wurde, zürnte er: "Ich schäme mich, diesen speichelleckerischen Haufen als meine Regierung zu bezeichnen."

Tutu war verheiratet und hatte vier Kinder

Gesundheitlich erholte er sich wieder, obwohl er ab 2015 mehrfach ins Krankenhaus musste. Als er sich 2016 in einer Videobotschaft an den Welt-Aids-Kongress wandte, schien er mager, aber ungebrochen scharfen Verstandes. Bereits deutlich gebrechlich präsentierte er sich im September 2019 noch einmal in der Öffentlichkeit, als ihm der britische Prinz Harry in Kapstadt seine Familie vorstellte und er dem kleinen Sohn Archie einen Kuss auf die Stirn hauchte.

Tutu hinterlässt seine Frau Leah, einen Sohn und drei Töchter. Seine letzten 24 Stunden würde er gerne mit seiner Familie verbringen, hatte er 2014 dem Magazin "Cicero" gesagt - und mit etwas Augenzwinkern hinzugefügt: "Ich werde ihnen sagen, dass sie auf sich aufpassen und füreinander sorgen sollen - besonders für ihre Mutter; andernfalls werde ich zurückkehren und sie heimsuchen!"