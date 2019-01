"Anti-Abschiebe-Industrie" ist Unwort des Jahres 2018

In der Begründung der Jury heißt es, der Ausdruck unterstelle denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber rechtlich unterstützen und Abschiebungen auf dem Rechtsweg prüfen, die Absicht, auch kriminell gewordene Flüchtlinge schützen und damit in großem Maßstab Geld verdienen zu wollen.

"Asyltourismus" und "Vogelschiss" unter den Spitzenreitern

Rund 900 Einsendungen mit mehr als 500 Vorschlägen waren diesmal eingegangen, so Nina Janich, die Sprecherin der sprachkritischen Jury in Darmstadt. Spitzenreiter war - jedenfalls von den Zahlen her - das Wort "Asyltourismus", das der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in den Mund genommen hatte. Außerdem sehr häufig genannt: der vom AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland gebrauchte Begriff "Vogelschiss".

2017 waren es "Alternative Fakten"

2017 fiel die Wahl auf "Alternative Fakten", 2016 waren es die "Volksverräter". Seit 1991 wird jedes Jahr ein Unwort gekürt, das aus Sicht der Jury gegen das Prinzip der Menschenwürde verstößt oder gegen Prinzipien der Demokratie.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion "Unwort des Jahres" von dem Frankfurter Germanistikprofessor Horst Dieter Schlosser. Seit 2011 ist die Darmstädter Sprachwissenschaftlerin Nina Janich die Sprecherin der Jury.