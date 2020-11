Anschlag in Wien: Attentäter war laut Innenminister IS-Anhänger

Es sei eine Situation, wie man sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht erlebt habe, sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer bei der Pressekonferenz am frühen Morgen in Wien. Er nannte den Anschlag, einen "völlig untauglichen Versuch unsere demokratische Gesellschaft auseinander zu bringen." Seine Gedanken seien bei den Opfern.

Laut Polizei: Drei Passanten und ein Attentäter tot

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Anschlag in der Wiener Innenstadt drei Menschen getötet. Es handele sich um zwei Männer und eine Frau. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter, hieß es weiter. Die Polizei sprach außerdem von mindestens 15 zum Teil schwer verletzten Menschen.

"Wir haben einen Anschlag von mindestens einem Terroristen erlebt", so Nehammer. Dieser sei ein Sympathisant der Terrormiliz des IS gewesen.

Möglicherweise mehrere Täter

Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen. Aufgrund ermittlungsktaktischer Umstände könne er derzeit aber nicht mehr Details zum Hintergrund der Tat nennen.

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, ergänzte, dass die Wohnung des Täters mit einem Sprengsatz geöffnet und durchsucht worden sei. "Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt", sagte Nehammer.

Keine Entwarnung: Bevölkerung soll daheim bleiben

Er rief die Menschen dazu auf, weiterhin daheim zu bleiben oder die Innenstadt zu meiden. Es herrsche heute keine Schulpflicht. Derzeit gebe es eine verstärkte Überwachung des kritischen Raums. Von der Bevölkerung seien inzwischen sehr viele Daten und Videos zur Verfügung gestellt worden, sagte Nehammer. 20 Prozent davon seien bereits ausgewertet.

Derzeit 1.000 Beamte im Einsatz

Er dankte der Polizei für ihre Einsatzbereitschaft. Zusätzlich würden 75 Soldaten des Bundesheeres zur Sicherung von Objekten eingesetzt. Nach Angaben von Generaldirektor Ruf seien derzeit noch 1.000 Einsatzkräfte in Wien im Einsatz, weitere Beamte würden im Laufe des Tages aus Niederösterreich hinzugezogen.

Bei dem Terrorangriff waren am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel zahlreiche Schüsse abgefeuert worden. "Wer einen von uns angreift, greift uns alle an", sagte Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als "widerwärtigen Terroranschlag".

Um 12.00 Uhr empfangen Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie die Fraktionschefs der Parlamentsparteien im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Danach folgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort.