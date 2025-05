Getöteter Botschaftsmitarbeiter in Washington kam aus Bayern

Der Mann, der in Washington zusammen mit seiner Verlobten erschossen worden ist, stammt aus Nürnberg. Das getötete Paar arbeitete für die israelische Botschaft in der US-Hauptstadt. Der Mann und die Frau wurden in der Nähe des Jüdischen Museums erschossen. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 30 Jahre alter Mann aus Chicago gefasst.

Das Opfer wurde in Nürnberg geboren

Dass der erschossene Mitarbeiter der israelischen Botschaft aus Franken kam, das teilte die Ortsgruppe Nürnberg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) mit. In einem Statement heißt es: "Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Nürnberg-Mittelfranken trauert um die beiden jungen Seelen, Yaron Lischinsky, wissenschaftlicher Mitarbeiter der israelischen Botschaft, sowie seine Verlobte." Lischinsky sei in Deutschland geboren und in Nürnberg aufgewachsen. Laut DIG zog er im Alter von 16 Jahren nach Israel, doch Nürnberg sei für ihn die Heimat geblieben. "Er galt als engagierter Diplomat mit klarem Kompass und tiefer Menschlichkeit. Yaron war einer von uns, ein Nürnberger Bub. Er und seine Freundin wollten sich nächste Woche in Jerusalem verloben", so die DIG.

2022 habe Lischinsky eine Stelle an der israelischen Botschaft in Washington übernommen. Zusammen mit seiner Verlobten Sarah Milgrim wurde Lischinsky in der Nähe des Jüdischen Museums in Washington niedergeschossen und getötet.

Täter von privatem Sicherheitsdienst festgenommen

Der Schütze war kurz nach der tat von privaten Sicherheitskräften festgenommen worden. Er habe nach der Festnahme einen propalästinensischen Slogan skandiert ("Free, free Palestine"), schilderte die Polizeichefin von Washington D.C.

Der Täter, Elias R., sei ein 30-jähriger Mann aus der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois. Er sei beobachtet worden, wie er vor dem Schusswaffenangriff vor dem Museum umherlief und dieses auch nach den Schüssen betreten wollte.

Donald Trump und Isaac Herzog reagieren bestürzt

"Diese schrecklichen Morde in D.C., die offensichtlich auf Antisemitismus beruhen, müssen aufhören, jetzt", schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien. "Hass und Radikalisierung haben keinen Platz in den USA. Mein Beileid an die Familien der Opfer.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte, er sei "am Boden zerstört" über die Szenen in Washington. "Dies ist ein verabscheuungswürdiger Akt des Hasses, des Antisemitismus, der das Leben zweier junger Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefordert hat. Unsere Herzen sind bei den Angehörigen der Ermordeten. "Terror und Hass werden uns nicht brechen.", so Herzog weiter.

Merz und Wadephul verurteilen tödlichen Schussangriff

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich bestürzt über die tödlichen Schüsse auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington gezeigt. "Derzeit müssen wir von einem antisemitischen Motiv ausgehen", schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X. "Diese abscheuliche Tat verurteile ich auf das Schärfste."

Auch Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Tat scharf verurteilt. "Antisemitische Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Ich bin schockiert über den heimtückischen Mord an zwei Mitarbeitern der israelischen Botschaft in Washington", schrieb Wadephul auf der Plattform X.

Zentralrat der Juden: Tat bestätigt zunehmenden Hass

Der Zentralratspräsident Josef Schuster sagte, dass der Anstieg politischer und antisemitischer Gewalt auch in westlichen Gesellschaften insgesamt erschütternd und bedrohlich sei.

Ideologie und Hass müssten mit allen Mitteln bekämpft werden – mit besserer Aufklärung, schärferer Verfolgung und Strafen sowie Sicherheitsmaßnahmen. Mitarbeiter der israelischen Vertretungen seien auch in Deutschland in besonderem Maße bedroht, sagte Schuster.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen an israelischen Botschaften

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat auf Grund des Schusswaffenangriffs vor dem Jüdischen Museum in Washington ab sofort erhöhte Sicherheitsmaßnahmen vor diplomatischen Vertretungen Israels weltweit angeordnet. Er habe zudem erhöhten Schutz für staatliche Vertreter angewiesen, sagte Netanjahu am Donnerstag.

"Wir erleben den furchtbaren Preis von Antisemitismus und wilder Aufwiegelung gegen den Staat Israel", fügte Netanjahu hinzu.

Mit Informationen von dpa und AP