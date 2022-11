Anschlag in Istanbul - Zahl der Festnahmen auf 50 gestiegen

Die türkische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag in Istanbul weitere Verdächtige festgenommen. Die Zahl der Verdächtigen in Haft sei auf 50 gestiegen, sagte Justizminister Bekir Bozdag am Dienstag. Details zu den Festnahmen und den Anschuldigungen nannte er nicht.

Behörden präsentieren schnell angebliche Bombenlegerin

Bei dem Anschlag am Sonntag auf der belebten Einkaufsstraße Istiklal waren sechs Menschen getötet worden, mehr als 80 wurden verletzt. Die Polizei hatte anschließend eine Frau festgenommen, die eine Bombe platziert haben soll.

Die Frau ist laut den Behörden Syrerin und hat angeblich Verbindungen zur "PKK/YPG/PYD". Aus Sicht der Türkei sind die syrische Kurdenmiliz YPG und deren politischer Arm PYD Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und ebenfalls "Terrororganisationen". Beide Gruppierungen dementierten jedoch jegliche Verantwortung für den Anschlag.

Unter den Opfern zwei Mädchen

Von 80 Verletzten, die nach dem Anschlag stationär behandelt werden mussten, konnten mindestens 57 das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Sechs Menschen wurden noch auf der Intensivstation behandelt, der Zustand von zweien galt als kritisch. Bei den sechs Todesopfern handelte es sich um Mitglieder von drei Familien. Unter ihnen waren zwei Mädchen im Alter von neun und 15 Jahren.

Türkei startet Militäroperation gegen Kurden

Derweil wurde nach Angaben des türkischen Innenministeriums in der osttürkischen Provinz Tunceli eine Operation gegen die PKK eingeleitet. 881 Menschen seien an dem Einsatz beteiligt. Die Operation ziele darauf ab, "Terroristen zu neutralisieren", die in der Region Zuflucht suchten. Das türkische Militär geht regelmäßig in den östlichen Provinzen des Landes sowie im Nordirak gegen die PKK vor.

"Die Türkei setzt ihren Kampf gegen den Terrorismus mit Entschlossenheit fort", zitierte die unabhängige Nachrichten-Website T24 den Minister. Keine terroristische Organisation werde mit einer Verschwörung gegen die Türkei Erfolg haben.