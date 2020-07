Das Attentat in Halle: Ein Tag zwischen Angst und Fake-News

Der Anschlag in Halle (Saale) war ein Schreckmoment für jeden in der Stadt. Die Semesterferien waren offiziell vorbei und das Wintersemester – mein drittes Semester an der Uni Halle – stand in den Startlöchern. Die Ersti-Woche war in vollem Gange und somit tummelten sich vor allem Neustudenten in der Stadt. Bis zum Vorlesungsbeginn waren es daher noch ein paar Tage und deshalb plante ich einen kurzen Besuch in meiner Heimatstadt (Braunschweig, Niedersachsen) ein. Dass am Tag meiner Abreise ein Unglück passieren sollte, ahnte ich nicht.

Die Nachricht - und plötzlich: Sirenen, Hubschrauber

Am 9. Oktober 2019 stehe ich also gestresst im Wohnungsflur, da ich meinen eigentlichen Zug verpasst hatte und nun den nächsten nicht auch verpassen will. Mit meinem Koffer in der Hand bin ich schon mit einem Fuß aus der Tür, als mein Handy klingelt – eine Studienfreundin. Da sie nur selten anruft, vermute ich etwas Wichtiges und gehe ran. Sie fragt, ob es mir gut gehe, ob alles in Ordnung sei; sagt, sie sei erleichtert, meine Stimme zu hören. Ich bin ganz verwirrt: Was ist denn passiert? Der Anschlag in Halle ist passiert.

Nachdem ich aufgelegt habe, schließe ich die Tür wieder und gehe zurück in die Wohnung. Meine Mitbewohner haben das Telefonat mit angehört und schauen gleich nach Meldungen und Nachrichten. Und tatsächlich: Nur wenige Querstraßen von uns liegt einer der Tatorte – der Kiez-Döner. Auf einmal fange ich an, die Sirenen draußen wahrzunehmen, höre Hubschrauber über der Wohnung kreisen und erkenne die Orte, die im Fernsehen gezeigt werden.

Was wäre gewesen, wenn ...?

Die Ludwig-Wucherer Straße – die LuWu – liegt direkt an meinem Campus, wodurch ich dort fast täglich langgehe. Aber vor allem liegt sie auf meinem Weg zum Bahnhof. Mir läuft ein Schauder über den Rücken: Was, wenn ich den Zug nicht verpasst hätte? Was, wenn der Wecker ganz normal geklingelt hätte und ich nicht verschlafen hätte? Wäre ich dann dort gewesen? Mich überkommt eine unglaubliche Dankbarkeit, aber im gleichen Moment auch noch ein anderes Gefühl – Angst.

In den nächsten Stunden klingeln immer wieder unsere Handys. Mittlerweile ist die Nachricht über den Anschlag überall national in den Nachrichten. Zu dritt sitzen wir vor dem Fernseher und beobachten das Geschehen. Meine Whatsapp-Gruppen sind überfüllt von Nachrichten und Spekulationen: Geiselnahme in einem Supermarkt nebenan, weitere Schüsse in einem Nachbarort, Sprachnachrichten von einem angeblichen Polizisten und Videos von einem Täter. Laut der offiziellen Polizeimeldungen ist aber weiterhin unklar, wie viele Täter es gibt und wo sie sich aufhalten.

Fake-News macht die Runde

Rückblickend habe ich an dem Tag mehr Fake-News bekommen als akkurate Nachrichten. Das Problem in dem Moment: keiner weiß mehr, was er glauben soll. Dadurch, dass etwas so Undenkbares wie ein Anschlag plötzlich so nah an einem dran passiert ist, scheint alles möglich zu sein.

Wie aber sah die Welt draußen wirklich aus? Im Fernsehen waren unglaublich viele Sondereinheiten in Vollmontur, die sich an den Tatorten versammelten. Das passte auch noch immer zu den Sirenen, die draußen zu hören waren. Stefan B. war mittlerweile schon von der Polizei gefasst wurden, da man aber weiterhin nicht wusste, um wie viele Täter es sich handelt, wurde strengstens davon abgeraten, die Wohnung zu verlassen. Der Hunger trieb uns dann entgegen der Warnung doch auf die Straße und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich ging davon aus, dass die Straßen menschenleer sein würden, hingegen gab es einen riesigen Stau in der Innenstadt und auch auf den Fußwegen schienen nicht weniger Menschen unterwegs zu sein als sonst auch. Eine Stadt als Paradoxon.

Die Welt scheint aus den Angeln

So muss es sein, wenn jemand sagt: Ich fühl mich wie im falschen Film. Für mich gab es an dem Tag gleich zwei falsche Filme: Den ersten, als in der sonst so friedlichen Studentenstadt ein rechtsextrem-motivierter Anschlag verübt wurde, während ich nichtsahnend kaum 500 Meter davon entfernt war. Und der nächste, als das Leben in diesem Umkreis einfach weiter seinen gewohnten Gang ging, als wären gerade nicht zwei Menschen erschossen wurden.