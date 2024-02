Anschlag auf Gerichtsgebäude in Istanbul – beide Angreifer tot

Bei einem versuchten Angriff auf ein Gerichtsgebäude sind in Istanbul zwei Menschen getötet worden. Die türkische Polizei hat die beiden Angreifer laut Berichten erschossen. Ein Mann und eine Frau hätten Polizisten angegriffen, die das Justizgebäude bewacht hätten, erklärte Innenminister Ali Yerlikaya. Er sprach von einem "Terroranschlag". Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen panisch in das Gebäude flüchteten, während vor dem Gebäude Schüsse zu hören waren. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebäude.

Sechs Menschen seien verletzt worden, darunter drei Polizisten, schrieb Yerlikaya weiter. Yerlikaya gratulierte den Beamten zu ihrem Einsatz und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung. Die Angreifer gehörten demnach einer marxistisch-leninistischen Gruppierung an – der linksextremistischen DHKPC an, die bereits in der Vergangenheit Anschläge in der Türkei verübt hat. In der Türkei, den USA und der EU wurde sie als terroristische Organisation eingestuft.

Nicht der erste Angriff am Gerichtsgebäude

Die DHKP-C war in den letzten Jahren weitgehend inaktiv. Im März 2015 nahm die Gruppe im selben Gerichtsgebäude einen Staatsanwalt als Geisel und verlangte Informationen über die Tötung eines Jugendlichen durch die Polizei während regierungskritischer Proteste im Jahr zuvor. Zwei Geiselnehmer wurden getötet, als die Polizei das Gebäude stürmte. Der Staatsanwalt erlag später seinen Verletzungen. Die Gruppe reklamierte auch einen Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft in Ankara im Februar 2013 für sich, bei dem ein türkischer Wachmann getötet und vier weitere Personen verletzt wurden.

Caglayan, auch bekannt als Istanbuler Justizpalast, ist ein riesiger Gerichtskomplex im Kagithane-Viertel auf der europäischen Seite der türkischen Metropole.

Mit Informationen von dpa, AP und AFP