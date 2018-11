Anschlag auf BVB-Bus: 14 Jahre Haft

Gut anderthalb Jahre nach dem Bombenanschlag auf die Fußballer von Borussia Dortmund hat das Landgericht Dortmund den Attentäter Sergej W. zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass W. unweit des Mannschaftshotels drei selbstgebaute Sprengsätze deponiert und beim Vorbeifahren des BVB-Busses gezündet hatte. Vor dem Anschlag hatte W. auf einen wegen des Attentats fallenden Kurs der Aktie von Borussia Dortmund gewettet. Bei der Tat unmittelbar vor einem Champions-League-Heimspiel des Bundesligaklubs wurden der Spieler Marc Bartra und ein Polizist verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für W. gefordert. Seine Verteidigung hatte für eine Haftstrafe deutlich unter zehn Jahren plädiert.

Angeklagter hatte Tötungsabsicht bestritten

Sergej W. aus Rottenburg am Neckar hatte im Prozess zwar zugegeben, die Bomben gebaut und gezündet zu haben. Der in Russland geborene Deutsche bestreitet jedoch jede Tötungsabsicht. Es sei ihm allein darum gegangen, Angst und Schrecken zu verbreiten, hieß es in seinem Geständnis. Er habe mit Optionsscheinen auf einen Kurssturz der Aktie gewettet und auf einen Gewinn von "einigen Zehntausend Euro" gehofft.