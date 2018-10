21.10.2018, 14:07 Uhr

Anschläge und Chaos bei afghanischen Parlamentswahlen

Die Parlamentswahl in Afghanistan ist in einigen Gebieten auf den Sonntag ausgedehnt worden, weil Hunderte Wahllokale am Vortag nicht öffnen konnten. Dennoch blieben erneut knapp die Hälfte der Wahllokale geschlossen, auch aufgrund von Anschlägen.