Anschläge in Kabul: Biden würdigt getötete US-Soldaten

US-Präsident Joe Biden hat die bei einem Doppelanschlag am Flughafen in Kabul getöteten 13 US-Soldaten geehrt. Die Militärangehörigen hätten in einem selbstlosen und gefährlichen Einsatz geholfen, anderen Menschen das Leben zu retten, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Das mache sie zu Helden. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ordnete an, die Flaggen am Kapitol zu Ehren der Getöteten auf halbmast zu setzen.

Anschläge richteten sich gegen Evakuierungsmission

Bei den Selbstmordanschlägen, die sich gegen den Evakuierungseinsatz der USA in Afghanistan richteten, waren nach Angaben des US-Zentralkommandos mindestens 13 US-Militärs getötet worden. 18 weitere Truppenangehörige wurden verletzt und ausgeflogen. Mindestens 60 weitere Menschen verloren ihr Leben, darunter viele Zivilisten aber auch Taliban-Mitglieder. Mehr als 140 Menschen wurden verletzt.

Die USA machen einen lokalen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat für die Anschläge verantwortlich. Biden kündigte Vergeltung an: "Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Wir werden Euch zur Strecke bringen und dafür sorgen, dass ihr bezahlt", sagte er.

Bomben detonierten inmitten hunderter Menschen

Die Bomben explodierten inmitten Tausender verzweifelter Menschen, die gegen alle Wahrscheinlichkeit hofften, doch noch einen Platz in einem der letzten Evakuierungsflüge zu ergattern. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich inmitten der Menschenmenge am Flughafentor in die Luft gesprengt. Nach den Explosionen feuerten andere Täter mit Sturmgewehren in das Chaos. Augenzeugen zufolge rannten 400 bis 500 Menschen panisch um ihr Leben.

Ein weiterer Sprengsatz detonierte in einem nahe gelegenen Kabuler Hotel - dort werden britische Staatsbürger und gefährdete Afghaninnen und Afghanen auf ihre Evakuierung nach Großbritannien vorbereitet. Nach ARD-Informationen durften sich Bundeswehrsoldaten durften wegen der gestiegenen Terrorgefahr bereits seit Mittwoch nicht mehr zum so genannten Abbey Gate begeben, um Ortskräfte dort abzuholen.

Hilfsorganisationen fürchten schärfere Sicherheitsmaßnahmen

Vielen Hilfsorganisationen könnte die verschärfte Sicherheitslage zum Problem werden. UNHCR-Sprecher Chris Melzer sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: "Das Problem ist so, dass wenn jetzt die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden, wir mehr Probleme haben werden, Hilfe ins Land zu bringen und vor allem wird die Angst der Menschen weiter steigen. Und ganz abgesehen davon, dass da dutzende Menschen gestorben sind, hat es uns sehr deprimiert."

Deutsche Evakuierungsmission beendet

Fast zeitgleich zu dem Doppelanschlag beendete die Bundeswehr ihre Evakuierungsflüge und brachte alle deutschen Einsatzkräfte aus dem Land. Der Abflug der letzten deutschen Maschinen fand unmittelbar nach den Explosionen statt.

Sie sollen heute Nachmittag nach Deutschland zurückkehren. Ihre Ankunft wird gegen 16.00 Uhr auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf erwartet. Empfangen werden sie unter anderem von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach Angaben der Ministerin wurden 5.347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen.

Merkel: "Werden uns weiter um Ausreise bemühen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte die Anschläge als "absolut niederträchtig". Sie würden das "immense Risiko" verdeutlichen, unter dem Menschen außer Landes gebracht werden. Dennoch werde die Bundesregierung "diejenigen, die nicht in Sicherheit gebracht werden konnten", nicht vergessen. "Wir werden uns weiter um ihre Ausreise bemühen", versicherte Merkel mit Verweis auf die laufenden Gespräche zwischen Diplomaten des Auswärtigen Amts und den radikalislamischen Taliban.