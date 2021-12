Schavan: Merkel hat Respekt vor den Menschen gezeigt

Angela Merkel hat nach Ansicht von Annette Schavan "sehr fair" und mit "hoher Integrationskraft" geführt. "Ihr lag immer am Herzen, dass wenn diskutiert wird, wenn viele am Tisch sitzen, nicht einige am Ende aufstehen und sich nur als Verlierer fühlen." Das hat Annette Schavan im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2 betont. Sie sprach von "Respekt vor Menschen".

Ihre Ministerinnen und Minister habe die Kanzlerin an einer lange Leine geführt, so die frühere Bildungsministerin. "Die wurden nicht gebremst, sondern wir wurden ermutigt, weiterzudenken, neue Möglichkeiten zu entdecken", so Schavan.

Zum Artikel "Wieviel Emotion zeigt Merkel zum Abschied?"

Schavan: Merkels Abschied "am Ende selbstbestimmt"

Annette Schavan verwies auf Vertreter anderer Staaten, die immer Merkels Geduld und ihren langen Atem gelobt hätten. "Wenn andere aufgeben wollten, hat sie ermutigt, weiterzumachen. Das ist, glaube ich, das Rezept oder das ist das Geheimnis einer so langen Kanzlerschaft und eines Abschieds, der am Ende dann noch selbstbestimmt ist." Dieser selbstgewählte Abschied sage auch etwas aus über ihre Fähigkeit, unabhängig zu bleiben. "Innere Unabhängigkeit ist für sie immer wichtig gewesen. Sie findet Abhängigkeiten eher schwierig und dem Menschen nicht gemäß. Und das hat sie auch nach den 16 Jahren gezeigt."

Zur Person: Die CDU-Politikerin Annette Schavan war ab 2005 Bundesministerin für Bildung und Forschung in Angela Merkels Kabinett. Von diesem Amt trat sie 2013 nach der Aberkennung ihres Doktorgrads zurück. Vier Jahre lang war Schavan deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Sie gilt als enge Vertraute der Kanzlerin.