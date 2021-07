Kramp-Karrenbauer: Müssen aus Afghanistan Lehren ziehen

Es ist eine gemischte Bilanz, die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach dem Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan zieht. Sie sei froh, "dass alle Männer und Frauen gesund nach Hause gekommen sind", sagte sie in den ARD-"Tagesthemen".

"20 Jahre lang kein sicherer Ort für Terroristen"

Die Bundeswehr habe ihre Aufträge in Afghanistan erfüllt, so Kramp-Karrenbauer. In den vergangenen 20 Jahren sei das Land "kein sicherer Ort für Terroristen" gewesen. Eine ganze Generation habe die Chance gehabt, unter besseren Bedingungen aufzuwachsen.

Die Ministerin bezeichnete es aber als einen "Fehler, dass wir den Eindruck vermittelt haben, wir könnten im Rahmen von Nationbuilding aus Afghanistan schnell einen Staat nach europäischem Vorbild machen". Deswegen werde nun das, was in Afghanistan erreicht worden sei, "die Verbesserungen, die es für eine ganze Generation gegeben hat, eher gering geachtet". Diesen Fehler dürfe man "mit Blick auf andere internationale Einsätze, etwa in der Sahelzone, etwa in Mali, nicht wiederholen".

Kramp-Karrenbauer: Realistische Ziele für Mali sind gefragt

Der Einsatz in Afghanistan zeige, dass man mit Blick auf andere internationale Einsätze sehr genau darüber nachdenken müsse, was realistische politische Ziele seien, sagte Kramp-Karrenbauer. "Das ist für mich eine der Lehren, die ich ziehe und die wir vor allen Dingen mit Blick auf Mali auch beachten müssen", sagte die Ministerin.

In Mali waren am vergangenen Freitag bei einem Selbstmordanschlag zwölf deutsche Soldaten und ein belgischer Blauhelm-Soldat verletzt worden. Die Ministerin zeigte sich jedoch überzeugt, dass der Bundeswehr-Einsatz in Westafrika Sinn macht:

"Ich bleibe dabei, wir können dort etwas erreichen, wir sollten diese Region noch nicht sich selbst überlassen, aber die Ziele, die wir uns stecken, die müssen auch erreichbar sein." Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin

Die Ausbildungsmission, die die Bundeswehr in Mali mit 900 Soldatinnen und Soldaten leiste, hänge davon ab, ob die politische Situation dort stabiler werde, so die Ministerin: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am Ende Soldaten ausbilden, die dann immer zum Werkzeug gemacht werden, um zivile Strukturen im Rahmen von Staatsumstürzen zu bekämpfen."

Weiter Unterstützung für Afghanistan

Der afghanischen Regierung stellte die Ministerin weitere Unterstützung auch nach dem Truppenabzug in Aussicht:

"Auch wenn wir militärisch das Land verlassen, müssen wir weiter an der Seite Afghanistans bleiben, etwa dadurch, dass wir auch zivil weiter unterstützten oder dadurch, dass wir auch innerhalb der NATO darüber reden, wie wir zum Beispiel die afghanische Armee weiter unterstützen können." Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesministerin für Verteidigung

Den Ortskräften in Afghanistan, die seit 2013 als Helfer für die deutschen Soldaten tätig waren, sagte die Verteidigungsministerin Hilfe bei der Ausreise zu. Sie kämpfe im Moment darum, für eine Gruppe von etwa 350 einheimischen Helfern und deren Familien im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens die Ausreise zu ermöglichen. Kramp-Karrenbauer nannte aber keinen konkreten Zeitraum.