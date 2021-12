Anne Spiegel: "Kampfansage gegen Kinderarmut in Deutschland"

Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) will Millionen von Kindern aus armen Familien noch vor der geplanten Kindergrundsicherung finanziell unter die Arme greifen. Der Sofortzuschlag soll etwa 2,7 Millionen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen ein Plus im Geldbeutel bringen.

Ziel: Kinder aus der Armut holen

"Wir müssen dringend handeln und ich bin sehr froh, dass wir im Koalitionsvertrag die Kindergrundsicherung stehen haben, dafür habe ich jahrelange gekämpft. Und mit der Kindergrundsicherung werden wir viele, viele Kinder und Familien aus der Armut holen können, weil es ganz konkret mehr finanzielle Unterstützung des Staates für Familien und Kinder ergibt", so Spiegel im Bayern 2-radioWelt-Interview.

Die neue Kindergrundsicherung bedeute mehr finanzielle Unterstützung des Staates für Familien und Kinder, so Bundesfamilienministerin Anne Spiegel.

"Es wird einen Grundbetrag geben, und dann noch einkommensabhängig etwas oben drauf. Damit wir wirklich (...) eine Kampfansage gegen Kinderarmut in Deutschland machen können und das ist auch allerhöchste Zeit."

Rechte der Kinder stärken

Insgesamt sollen die Rechte von Kindern gestärkt werden, hat sich Anne Spiegel vorgenommen. In der aktuellen Corona-Pandemie sollen alle Entscheidungen auch danach geprüft werden, welche Auswirkungen sie auf Kinder, Jugendliche und Familien haben. "Wir müssen alles daran setzen, damit der Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr so stark ins Rutschen kommt."

Darüber hinaus sollen Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden. "Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, und das freut mich sehr, dass wir die Kinderrechte in das Grundgesetz aufnehmen wollen, auch das würde nochmal die Anliegen und Rechte von Kindern ganz konkret stärken."

Dass die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz nur ein Symbol sei, wies die Ministerin zurück: "Alles, was im Grundgesetz steht, hat wirklich sehr, sehr hohe Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. (...) Wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden, dann hat das einen ganz anderen Rang, beispielsweise bei der Stadtplanung, bei Verkehrsprojekten und ähnlichem."