Annalena Baerbocks Außenpolitik: Zuhören und Erklären

Heute Mittag steht Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen) den Abgeordneten im Bundestag Rede und Antwort. In der Regierungsbefragung dürfte es vor allem um den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die deutsche Außenpolitik gehen. Wie sich die Grünen-Politikerin bisher in ihrem Amt schlägt, konnte man kürzlich bei ihrer Auslandsreise ins Baltikum beobachten.

Die Tücken der weltweiten Kommunikation

Annalena Baerbock steht vergangene Woche im litauischen Außenministerium in Vilnius. Eine Journalistin will wissen, was von dem geplanten Treffen verschiedener Verteidigungsminister in Ramstein zu erwarten ist.

Baerbock schaut irritiert. Sie fixiert ihren Pressesprecher in der ersten Reihe, versucht etwas aus seinem Gesicht zu lesen. Denn was die Außenministerin in diesem Moment noch nicht weiß: Die US-Regierung hat den bisher geheimen Termin in der Nacht öffentlich angekündigt.

Kurz muss sich Baerbock anhand des Kopfnickens der Anwesenden selbst noch vergewissern, dass sie darüber sprechen kann. Dann sortiert sie ihre Unterlagen. Und zieht hervor, was ihre Mitarbeiter vorbereitet haben und kann damit die Frage nach dem "sehr wichtigen Treffen" schließlich beantworten. Problem gelöst.

Nach verkorkstem Wahlkampf ganz oben auf Beliebtheitsskala

Fast fünf Monate ist Baerbock jetzt Außenministerin. Nach einem verkorksten Wahlkampf mit Plagiatsvorwürfen, geschönten Lebensläufen und nachgemeldeten Nebeneinkünften ist die Grünen-Politikerin im Ministeramt angekommen. Auf der Liste der beliebtesten Politikerinnen und Politiker in Deutschland steht sie weit oben. Wie hat sie das geschafft?

Die 41-Jährige verkörpert eine andere Generation, einen anderen Stil als Vorgänger Heiko Maas. Der SPD-Politiker trug die Konflikte der Welt in knarziger Stimme und mit sorgenvollem Gesicht vor. Baerbock lächelt viel - was neben knorrigen älteren Männern wie dem russischen Außenminister Lawrow umso frischer wirkt.

Baerbock sucht nicht nur Politikertreffen

Die Neugier ist groß am Deutschen Gymnasium in Tallinn, der estländischen Hauptstadt, als die Limousinen der Außenministerin auf den Schulhof rollen. Neugier auf beiden Seiten. Annalena Baerbock will von den Schülerinnen und Schülern wissen, wie der Krieg in der Ukraine ihren Alltag verändert. Einige der Jugendlichen haben russische Verwandte und berichten offen und persönlich von Konflikten in den Familien.

Baerbock betont, dass sie es wichtig finde, nicht nur die Politikerkollegen zu treffen, "sondern auch normale Menschen, junge Menschen, weil mir wichtig ist, ein bisschen zu verstehen, wie andere Länder ticken".

Im direkten Umgang ist die Außenministerin locker

Während Baerbock auf Pressekonferenzen viel abliest und dadurch konzentriert wirkt, ist sie im direkten Umgang mit Menschen lockerer. In Vilnius nimmt sie sich Zeit für ein Selfie mit deutschen Urlaubern. In ihrem Stab löst das immer etwas Unruhe aus, schließlich sind solche Reisen minutiös geplant.

Direkte Ansprache nach außen und nach innen

Baerbocks Beliebtheit dürfte auch mit ihrer direkten Sprache zu tun haben. Dem russischen Präsidenten Putin wirft sie "Kriegsverbrechen" vor. Die deutsche Energiepolitik und das Festhalten an Nordstream 2 nennt sie "fatal".

Diese Selbstkritik unterscheidet sie von Bundeskanzler Olaf Scholz. Klarer als er spricht sie sich dafür aus, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Es wirkt in diesen Tagen so, als sei Baerbock eine Art Übersetzerin des Kanzlers, als müsse sie im Ausland erklären, was die Bundesregierung eigentlich will.

Anerkennung dafür kommt sogar aus der Opposition im Bundestag – etwa von CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der nach einer ihren Reden sagte: "Frau Außenministerin: Sie haben gerade die Rede gehalten, die wir von unserem Bundeskanzler erwarten."

Der Ukraine-Krieg bestimmt bisher alle Inhalte

Bei allen Unterschieden im Auftreten und in der Sprache: Inhaltlich unterscheidet sich Baerbocks Außenpolitik kaum von der ihres Vorgängers.

Eigentlich hatte sich die Grünen-Politikerin vorgenommen, eigene Akzente zu setzen. Klimaschutz und feministische Sichtweisen sollten ihre Außenpolitik prägen. Jetzt muss sie auf den Krieg in der Ukraine reagieren und dabei einige alte Gewissheiten der Grünen über Bord werfen. Baerbock nennt das pragmatisch eine "neue Realität".