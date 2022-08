Baerbock spricht sich in Prag gegen Visa-Bann für Russen aus

Die Europäische Union streitet über die Einreiseregeln für russische Urlauber. Es liegt die Forderung auf dem Tisch, mit Blick auf den Krieg möglichst keine Visa mehr zu vergeben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Prag erneut gegen einen allgemeinen Visa-Bann für russische Staatsbürger ausgesprochen.

Baerbock begründete die Haltung der Bundesregierung damit, Schutzbedürftige und andere Russinnen und Russen müssten weiter die Möglichkeit haben, in der EU "Freiheitsluft" zu atmen. Damit trat sie am Rande des informellen Treffens in der tschechischen Hauptstadt einer Forderung entgegen, die inzwischen sieben europäische Staaten erheben - vor allem Polen, Estland, Lettland und Litauen. Auch der CSU-Vize und Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, hatte einen solchen Schritt zuletzt befürwortet.

Unterschiedliches Einreise-Rechtsverhältnisse in der EU

Polen und die Baltenstaaten haben bereits national vorgelegt; in Finnland, das eine mehr als tausend Kilometer lange Grenze mit Russland hat, soll ein Visa-Bann am Donnerstag in Kraft treten. Auch Dänemark hat sich in Prag auf die Seite der Verbotsbefürworter geschlagen: Während Russen in Europa Urlaub machten, könnten ukrainische Männer ihr Land noch nicht einmal verlassen, weil sie gegen die russischen Angreifer kämpfen müssten, argumentierte der dänische Außenminister Jeppe Kofod.

Litauen dringt dem Vernehmen nach sogar darauf, die geschätzt zehn Millionen im Umlauf befindlichen Schengen-Visa für Russen einzufrieren. Damit müssten diese Menschen die EU verlassen. Das Problem der Visa- Verweigerer: Russen können derzeit weiterhin mit Schengen-Visa etwa aus Deutschland bei ihnen einreisen.

Auch Frankreich gegen den Visa-Bann

Die deutsche Außenministerin verwies auf ein deutsch-französisches Papier zum künftigen Umgang mit Russland. Darin heißt es zur Visafrage, "insbesondere Studenten, Künstlern, Wissenschaftlern und Freiberuflern" müsse es weiter möglich sein, in die EU zu reisen - eine Position, die auch Österreich und Luxemburg teilen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bedauerte den offen ausgetragenen Streit: "Wir können es uns nicht leisten, bei einem solchen Thema uneins aufzutreten", betonte er in Prag.

Deutscher Kompromissvorschlag

Als Kompromiss schlägt Baerbock eine Aufkündigung des EU-Visaerleichterungsabkommen mit Russland von 2007 vor, womit Touristen innerhalb von zwei Wochen ein günstiges Visum für 35 Euro erlangen können. Dies könnte es EU-Staaten ermöglichen, Visumanträge streng zu prüfen und die Kosten und den Aufwand für Antragsteller deutlich zu erhöhen. Mehrfachvisa mit einer Gültigkeitsdauer von mehreren Jahren sollen gar nicht mehr ausgestellt werden.

Baerbock erklärte, ein solches Vorgehen könne im EU-internen Streit über mögliche Einreisebeschränkungen eine "ganz gute Brücke" sein. Der tschechische Außenminister und amtierende EU-Ratsvorsitzende Jan Lipavsky sprach von einem "guten ersten Schritt". Er betonte aber: "Es reicht nicht aus, denn es wird Visa für Russen lediglich teurer machen."