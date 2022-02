Baerbock: "Harte Maßnahmen" gegen Russland vorbereitet

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland im Ukraine-Konflikt vor weiterer Aggression gewarnt. Bei ihrem Besuch in der Ukraine bekräftigte sie die deutsche Bereitschaft, im Falle von Sanktionen gegen Russland "einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen".

"Es geht um die Sicherheit der Ukraine", sagte Baerbock am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Für den Fall einer Eskalation im Ukraine-Konflikt habe Deutschland mit seinen Partnern "eine Reihe von harten Maßnahmen" gegenüber Russland vorbereitet. "Wir stehen an der Seite der Ukraine."

Donnerstag Gespräche im Normandie-Format in Berlin

Kubela nannte das Gespräch mit Baerbock gelungen und vertrauensvoll. Zur vergeblichen Forderung seiner Regierung an Deutschland, Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern, wollte er nichts konkret sagen. Es sei wichtiger, darüber zu reden, was Deutschland tun könne, sagte er nur.

Beide waren sich darin einig, dass es nur eine politische Lösung der Krise geben könne. Baerbock bestätigte, dass die nächsten Gespräche im Normandie-Format zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine am Donnerstag in Berlin auf Berater-Ebene stattfindet.

Ukraines Außenminister beharrt auf roten Linien

Der ukrainische Außenminister betonte dabei aber deutlich die roten Linien seiner Regierung. An der Souveränität und territorialen Integrität seines Landes gebe es nichts zu rütteln, sagte Kubela. Zudem werde es keinen direkten Dialog seiner Regierung mit den prorussischen Rebellen im Osten der Ukraine geben, wie dies von Russland verlangt werde. Drittens sei das ukrainische Volk die einzige "Quelle" für außenpolitische Entscheidungen seines Landes.

Macron trifft Putin

Zu einem hochrangigen Treffen kam es heute in Moskau. Dabei sprach Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Putin würdigte dabei Bemühungen der Vertreter Frankreichs bei der Lösung von Sicherheitsproblemen in Europa. Diese gelte auch in Bezug auf die Ukraine. Russland und Frankreich teilten Bedenken, was die Sicherheitslage in Europa angehe, sagte Putin.

Macron forderte in den Beratungen mit Putin eine "sinnvolle" Reaktion von Europa und Russland, um die Spannungen zu beenden. Es gehe darum, einen Krieg zu vermeiden sowie Vertrauen und Stabilität aufzubauen. Details für eine mögliche Deeskalation nannte Macron zunächst nicht. Der französische Präsident reist am Dienstag weiter nach Kiew.

Baerbock reist in Donbass

Und auch die Bundesregierung bemüht sich auf höchster Ebene um eine Lösung des Konflikts. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Dienstag mit Macron und dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda über die Russland-Ukraine-Krise. Für Scholz findet das Gespräch kurz nach seiner USA-Reise statt, bei der ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden auf dem Programm stand.

Außenministerin Baerbock reist am Dienstag weiter an die Frontlinie, um sich über die Lage im Donbass zu informieren.